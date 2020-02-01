【武漢肺炎．持續更新】取消或延期賽事一覽　學體會停賽至3.15

武漢肺炎肆虐，截至2020年2月1日，香港已有13宗確疹，包括每年最大型賽事渣打香港馬拉松在內，至今已有多項體育比賽取消，最新消息是學體會宣布，所有學界體育比賽、活動及代表隊訓練，將會暫停，安排暫定實行至3月15日。

【2月1日更新】學界賽事暫停至3月15日

教育局昨日宣布，全港學校延至3月2日復課，加上康文署場場暫停開放，學體會今早公布最新安排，所有學界體育比賽、活動及代表隊訓練，將會暫停至3月15日，屆時再視乎情況再有作公布。

學界賽事暫停至3月15日。（資料圖片）

【1月31日更新】浪琴馬術大師賽及亞洲馬術周取消

浪琴馬術大師賽原定2月14至16日於亞洲博覽館舉行，2月13至16日同一場地亦舉行亞洲馬術周，但大會宣布遵循政府建議取消比賽及活動，持票人士可於辦公時間（周一至周五早上10時至晚上8時）致電2314 4228，或瀏覽www.cityline.com查詢退票事宜。

【1月29日更新】扶輪超馬及綠色力量環島行取消

扶輪香港超級馬木松及綠色力量環島行同日宣布取消賽事。

扶輪超馬於facebook宣布：「公眾健康是我們的首要考慮。因應新型冠狀病毒感染情況的最新發展，為全面配合社區防疫工作，我們在別無他選下決定取消扶輪香港超級馬拉松2020，大會將全數退回報名費，詳情將於稍後公佈。感謝各位的體諒。」

2月15日舉行的綠色力量環島行慈善行山比賽，大會於社交網站公布消息：「有鑑於目前新型冠狀病毒疫情，我們在考慮各種因素，尤其參加者及義工的健康安全風險，作出了艱難的決定：原定於 2020年2月15日舉行的第二十七屆－綠色力量環島行將會取消。此外，原定於2月7日至9日的物資領取亦會取消。」

包括渣馬香港馬拉松在內，至今已有多項道路賽及山賽取消或延期，詳列如下：

3月1日 香港超級馬拉松錦標賽2020（取消）

2月23日 Minions Run HK（延期）

2月16日 扶輪香港超級馬拉松（取消）、永明閃耀人生跑（取消）、麥兜．天朗氣清豬肉鬆慈善跑（取消）

2月15日 綠色力量環島行（取消）、綠色XS能量健康跑（取消）

2月14日 針山十登（取消）

2月9日 渣打香港馬拉松（取消）

2月2日 The 9 Dragons 50km（取消）、蔡司護眼慈善跑（延期）、獅子新春開運慈善跑（延期）

1月31 The 9 Dragons 50 miles （取消）

1月27 美津濃發財跑（取消）

【1月29日更新】香港帆船賽周延期

香港帆船賽周原定2月4至9日舉行，大會是日宣布活動延期，疫情過後將研究今年會否重辦。

【1月28日更新】足總宣布所有賽事、訓練及活動暫停

足總於官網發出通告，宣布所有賽事、訓練及活動將會暫停。

香港足球總會（足總）宣佈，配合政府「對公共衛生有重要性的新型傳染病預備及應變計劃」下提升應變級別至緊急及康文署場地暫停開放，本會的所有賽事、訓練及活動暫停，直至康文署場地重新開放。

此外，賽馬會香港足球總會足球訓練中心將只提供有限度開放予香港超級聯賽隊伍作訓練之用，直至另行通知。

足總下周一（3日）將會跟港超球會就延期或閉門比賽相討對策。