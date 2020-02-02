【澳網】祖高域封王奪第17個大滿貫　由幾乎落敗到追趕史上最佳

澳洲網球公開賽決賽，三巨頭之一的祖高域（Novak Djokovic）面對26歲奧地利球手添姆（Dominic Thiem），雙方合演一場精彩對決。 戰至第五盤兩人才分出高下，祖高域終以6：4、4：6、2：6、6：3、6：4勝出，第八次奪得澳網錦標，個人累積第17個大滿貫冠軍。

2018、2019連續兩年晉身法網決賽，添姆在大滿貫方面不算初哥。然而可能始終是首次出戰澳網決賽，甫開戰「泥地王子」似乎略為緊張，一開始即被祖高域打破發球局。落後至0：3，他終於開始醒過來，即使保住發球局有點吃力，仍一局局追上，更打破祖高域發球局追至4：4平手。

可是首盤關鍵的5：4之時，添姆接連在發球和擊球犯下無壓力失誤，未能保住發球局並先落後一盤。

澳網男單決賽圖輯（按圖進入）

+ 5 + 4 + 3

第二、三盤祖高域打至發脾氣。（Getty Images）

第二盤添姆一開局即搶攻，局數1：1的時候，在祖高域的發球局逼得一次又一次破發機會，第三次終於成功把握。發球局依然不夠七屆澳網冠軍祖高域輕鬆，角度刁鑽的強勁抽擊多次帶他出重圍。不過祖高域追至3：4之時，添姆的發球局再次打至刁時，一次無壓力下擊球落網，斷送領先優勢，局數4：4平手，為賽事掀起高潮。

添姆沉着應戰留在底線與祖高域角力，勁度十足的抽擊每每貼近底線和兩角，一鼓作氣成功打破對方發球局和保住自己發球局，6：4搶回一盤，大分追成1：1。

添姆今仗表現出色，與祖高域合演精彩一戰。（Getty Images）

第三盤添姆氣勢愈來愈強，一向效率見稱的祖高域失誤相繼出現。添姆打破對手發球局再保發，領先至2：0。

又是祖高域發球局，一記充滿力量的反手抽擊貼近右方邊線，祖高域欲救無從，添姆再搶得一次破發機會並把握住，3：0遙遙領先，這球某程度上亦是今場的寫照：年輕、充滿力量和鬥志的小伙子，勇往直前對抗難以擊倒的網壇巨人。

戰至5：2，添姆的發球局再一次打至刁時，祖高域步步進逼，始終把握不到機會破發，添姆再次拿下關鍵一局，6：2贏得今盤。

+ 12 + 11 + 10

正當比賽勢頭一面倒傾向添姆，第二、三盤一度失去冷靜的祖高域，第四盤改變戰略，低頭沉着應戰減少失誤，發球加強威力，利用控球和落點重新取得比賽主導權，並順利以6：3取勝，盤數追成2：2平手。

第五盤祖高域繼續乘勢搶攻，局數1：1的時候打破添姆發球局，轉捩點是隨即一局：添姆取得破發點，卻被祖高域救回。未能追成平手之後，添姆大勢已去，雙方之後互保發球局，祖高域以6：4再拿一盤封王。由幾乎落敗到變陣追平再勝出，祖高域不愧是偉大的冠軍。

祖高域本身已是公開賽年代澳網奪冠次數最多球手，他將自己的紀錄由7次增加至8次，亦是個人第17次奪得大滿貫，繼續向費達拿保持的20次大滿貫紀錄邁進。