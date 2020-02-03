【英超】熱刺被圍攻也不怕2：0勝曼城　貝雲積首次上陣即取得入球

英超聯賽排第二位的曼城，作客熱刺上演一場精彩大戰。大部分時間佔優的曼城，未能把握多次黃金機會，最終十人應戰之下，被熱刺兩次射門擊破，0：2落敗全失3分，未能收窄跟利物浦的22分差距。

摩連奴領軍的熱刺，前線失去重傷的射手哈利卡尼，中場大腦艾歷臣離隊轉投國際米蘭。主場面對曼城，新加盟的荷蘭前鋒貝雲積獲正選上陣，與盧卡斯莫拉和孫興慜合作攻堅。

甫開賽雙方立即快打快極速鬥攻，開賽僅9分鐘曼城射手阿古路的連環施射均被熱刺守將擋出，主隊之後有反擊機會，但莫拉和孫興慜受制曼城守將找不到起腳機會。

曼城攻勢愈來愈旺盛，27分鐘阿古路射門中柱彈出，至36分鐘阿古路在禁區內被奧里亞踢跌，視像助理裁判（VAR）兩分多鐘後叫停比賽判罰十二碼。根度簡主射被洛里斯撲出不遠，史達寧趕到補射期間疑被洛里斯撲跌，球證甸恩直指鳴笛十二碼點，可是被VAR推翻，比賽在一輪擾攘下繼續，半場踢成0：0。熱刺眾將防守表現集中，中前場也踢得不差，不過卻未有一腳射門。

英超：上半場洛里斯撲出十二碼後，疑似再撲跌史達寧，兩人起身後互相推撞。（Getty Images）

熱刺Vs曼城精彩重溫（按圖進入）

+ 9 + 8 + 7

熱刺一擊即中 貝雲積地標戰開齋

熱刺上半場力保不失的英雄洛里斯，下半場3分鐘突然衝到禁區頂跟己方守將撞成一團，阿古路第一時間射門被熱刺守將成功護空門，後上趕至的根度簡，離門十碼面對「空龍」射門竟一飛沖天。

60分鐘辛真高犯規，兩黃一紅被逐，被曼城圍攻多時，熱刺戰至下半場中段終於有第一次正式射門：莫拉右路傳中，新加盟的22歲新星貝雲積心口一控一射，皮球直飛遠柱破網，盡顯射手本色，而且首次為熱刺上陣的第一次射門，即為球隊先開紀錄。

英超：新加盟的22歲新星貝雲積首次為熱刺上陣的第一次射門，即為球隊先開紀錄。（Getty Images）

熱刺領先之下愈踢愈順，70分鐘尼當比利入替受傷的迪利阿里，兩分鐘後此子中場直線妙傳，入楔的孫興慜推順起腳施射，皮球省中費蘭甸奴令角度更刁鑽，艾達臣飛盡也欲救無從，熱刺2次射門2次命中目標，擴大領先優勢至2：0。

曼城攻勢全場佔優，阿古路射門中柱、根度簡十二碼、空門不入，然後十人應戰之下，被熱刺7分鐘內連入兩球，令戰情全面逆轉。最終熱刺保持2：0勝果至完場。

熱刺全取3分後，以37分升上第五位，與第四位的車路士只有4分差距。相反，曼城仍維持51分，未能收窄跟利物浦的22分差距。