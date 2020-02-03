【超級碗】特朗普賀酋長出錯　堪薩斯城究竟位於美國哪一州？

一搔50年之癢，堪薩斯城酋長（Kansas City Chiefs）重奪超級碗，美國總統特朗普（Donald Trump）亦於twitter大讚他們的表現，及祝賀他們奪得冠軍。 數十字的賀文竟然出錯？美國網民發現總統原來不知道堪薩斯城的地理位置，被指沒有基本美國地理認知。

酋長香港時間周一（3日）以31：20擊敗三藩市淘金者（San Francisco 49ers），50年後再嘗奪得超級碗滋味。

一向活躍於twitter的特朗普亦tweet了一段祝賀文字：「恭喜堪薩斯城酋長，妙絕的反擊！你們代表了偉大的堪薩斯州，直頭是全美國，所以我們全國都為你們感到驕傲！」短短39字的祝賀文，竟然曝露了特朗普對美國地理缺乏認知？

網民發現特朗普以為堪薩斯城位於堪薩斯州，事後美國總統急忙刪文。（網上圖片）

特朗普事後再出推文作更正。（網上圖片）

雖然不少酋長球迷都是堪薩斯州人，但事實上密蘇里州亦有不少。堪城地理位置微妙，與堪州同名，但位於堪薩斯州及密蘇里州之間，故有「Kansas City, Kansas」及「Kansas City, Missouri」之分。特朗普不知道的是，酋長主場箭頭球場（Arrowhead Stadium）位於密蘇里州境內，所以代表州分應為密州。

特朗普被嘲貴為美國總統卻缺乏美國地理常識。（Getty Images）

刪文再Tweet難為了總統

雖然美國第45任總統很快就刪文，再tweet：「我們都為你及偉大的密蘇里州感到驕傲。你們是真正的冠軍！」

不過，美國傳媒認為特朗普這樣做吃力不討好，完全「背棄」堪薩斯州的推文或令到堪城另一邊人民不滿，會否對今年競選連任的選情有多大影響實在不得而知。