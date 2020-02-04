【RIP Kobe】明星賽球衣悼高比及Gianna　LBJ解釋揀2號決定

NBA一代巨星高比拜仁（Kobe Bryant）上周一（1月27日）與13歲女兒Gianna遇上直昇機意外，全機9人喪生，Kobe終年41歲。 湖人球星勒邦占士（LeBron James）在好友離世後，近日曾說今季每一仗都十分激動，就連將於芝加哥舉行的All-Star Game亦不例外。

獲選為明星賽隊之一的占士，將會於香港時間2月17日領軍大戰艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）選出的明星隊。這名湖人前鋒表示近日聯盟跟他接觸，計劃Team LeBron及Team Giannis，一隊「清一色」穿高比拜仁的24號球衣，一隊就用Gianna的2號波衫。

LBJ在Kobe離世後一直都十分傷心。（路透社）

LBJ承諾過以Kobe之名續領湖人。（路透社）

「他們問我想要穿哪一個號碼，24號還是2號，然後我就選了2號。」占士跟傳媒說。為何不選擇用Kobe 24號，而選擇用Gianna的2號球衣呢？占士只說了一個名字：「Zhuri。」

Zhuri Nova James是占士5歲大的女兒，在占士instagram換上Kobe擁抱Gianna的照片前，占士IG頭像用的正正是Zhuri笑逐顏開的照片。

LBJ十分愛錫女兒Zhuri。（路透社）

「我們都是疼愛女兒的爸爸」

LBJ在湖人周六對拓荒者一戰後，亦談及過退休後當上「全職爸爸」對高比有什麼影響。「過去3年我見到他最開心的一面，」占士憶念友人說：「我想我們都可以這樣說，能與女兒、家人一起的他是最開心的。」

「你見到Kobe使#girldad變成熱潮，我也是個疼愛女身兒的父親，我的兄弟（安東尼戴維斯、Anthony Davis）也是個girldad。」占士說道。今年明星賽將於香港時間2月17日舉行，賽事前兩日將舉行三分賽、入樽賽、新秀賽等。