【Netflix】唔食肉會全身乏力？　茹素運動員行動證明絕非必然

武漢肺炎疫情弄得全城人心惶惶，即使不過想在工餘時間練跑、打波、做Gym，這些日常運動生活都變得困難重重；與其在家中百無聊賴，不如翻一翻家中串流平台的片單，看看有沒有任何運動上的新資訊和勵志故事，給自己的運動生活一點新啟發。 這次要介紹的是在Netflix上架的紀錄片《茹素的力量》（The Game Changers）。

無論有沒有運動習慣，很多人對「食素不食肉」都有一個根深蒂固的印象，就是只吃素的話總會感覺四肢無力、手揗腳震、整日都很疲倦等等，於是可以繼續名正言順地用補充能量之名，大快朵頤了；然而，有沒有想過「食肉等於力量」其實未必是必然定律。相反，愈來愈多科學研究和真人例證證明了，茹素反而可能令身體更加能量充斥，這就是紀錄片《茹素的力量》（The Game Changers）探討的話題。

《茹素的力量》（The Game Changers）

五十年前，不會有人提及「茹素攝取蛋白質」，但現在許多不同類型的職業運動員，都放棄動物食物，而且表現都非常好。 前健美運動員、影星 阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）

阿諾舒華辛力加近年都成為一名素食者。

去年於Netflix上架的紀錄片《茹素的力量》由 2010年奧斯卡最佳紀錄片《海豚灣》（The Cove）的得獎導演路易皮斯賀沃斯（Louie Psihoyos）主理，內容講述了各種科學研究結果，以及多位運動員、科學家、名人、特種部隊成員的真實案例，探討素食的好處，以及大眾一宜以來對待肉食的看法；今年初藝人王力宏於個人社交平台宣佈，決定從2020年起改吃全素，聲稱就是是受到這套紀錄片的啟發。

藝人王力宏因受到《茹素的力量》（The Game Changers）的啟發，決心今年起全素飲食。

參與片紀錄片的運動員包括前UFC冠軍格鬥運動員韋克斯（James Wilks）、神級超馬跑手史葛尤雷克（Scott Jurek）、澳洲400米冠軍跑手摩根米雪（Morgan Mitchell）、8屆美國單車冠軍賽冠軍寶舒（Dotsie Bausch）、兩次打破美國舉重紀錄的法利斯（Kendrick Farris）、被喻為世上最強壯男人的力量運動員巴布米安（Patrik Baboumian）和前健美運動員兼影星阿諾舒華辛力加等等，皆為素食的頂級運動員和名人，他們在片中談論茹素後如何驚訝地提升運動各自的表現，或令身體更健康。

被喻為世上最強壯男人的巴布米安小時候其實非常瘦弱。

開場階段時出場的舉重運動員法利斯，直言在當他最初改吃素時，身邊的人都認為不可能地嚷著：「單靠吃素不可能舉得那高千磅的重量，吃素怎能令人更強壯。」結果隨着他取得佳績並打破世界紀錄後，更令他驚嘆：「天啊！我一早就該吃素！」

另一令人印象深刻的受訪者，是被喻為世上最強壯男人的巴布米安，身為一位拒絕殺生的著名素食者，他一直相信「慈悲就是他的力量。」曾經有人問他為何可以在吃素之下依然強壯得像一頭牛，他卻反問對方可曾見過吃肉的牛？現今可以一手可以翻起一台汽車的他，其實小時候卻非常瘦弱，他在片中講述個人背後一段感人故事，以及優異的運動表現，嘗試證明從動物食物上攝取蛋白質，或許不如直接從植物中來得有效率。運動時的主要的能量來源其實是自碳水化合物，單靠攝取蛋白質卡路里，糖原反而會因長期損耗導致疲累、減低耐力等等。從而引證素食運動員在爆發力、耐力以及復原力上都比一般運動員優勝的論述。

法利斯最初改吃素時受到不少質疑。

除了用人物故事作例證之外，《茹素的力量》亦列舉了不少科學測試和考古發現。例如考古學家發現，原來古羅馬的角鬥士都是素食者，他們在土耳其的古羅馬戰士墓地中曾發掘出68具骸骨，經研究發現他們的骨頭密度極高，顯示這些原始的運動員已經是從素食中培養出更佳表現；美國泌尿外科學會的Aaron Spitz醫生亦在影片中展示了幾項有趣的實驗，包括檢測了3名NFL美式足球員在茹素前後身體的變化等等。種種事例都是顛覆了大眾對茹素與運動關係間的新認知。或許正如阿諾舒華辛力加在片中所說，我們一直以來在早期的美國電視廣告看到「吃得像一個男人」的slogan，可能真的是肉類商人行銷時，令人將肉類與力量的聯想連結起來的市場推廣策略吧。

片1邀請了3名NFL美式足球員，檢測他們茹素前後的身體變化。