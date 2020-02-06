【英超】德勤報告指曼聯財政有隱憂　曼城利物浦收入勢超紅魔

曼聯自費格遜爵士（Sir Alex Ferguson）2013年退休後，表現無復當年勇。四大會計師行之一德勤最近公開報告，指曼聯多年差勁的表現或會令他們帶來財政壓力，其「英超收入No. 1」的地位極有機會被曼城或利物浦取替。

外國傳媒指，曼聯過去多季都只能參加歐霸，聯賽成績亦不理想，部分贊助商都感到難以達到最佳宣傳效果。曼聯財政上雖然收入龐大，但實情是他們收益不多。曼聯大部分的收入都要用作支薪、還債及轉會之用，餘下只得甚少「安全空間」。

曼聯成績不濟，對球會財政帶來壓力。（Getty Images）

曼聯執行副主席活華特不停被球迷要求下台。（Getty Images）

對曼聯班主格拉沙家族而言，曼聯本身應該是「搖錢樹」，但成績多年無改善，今季又不在歐聯行列內。目前聯賽位列前四名以外，落後現時第四的車路士6分，領隊蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）似乎無力扭轉現時局勢，種種因素開始為曼聯財政帶來壓力。

如果今季再次未能取得歐聯資格，曼聯將會失去球衣贊助商adidas的2000萬英鎊獎金。成績未有改善之下，亦會讓他們與贊助商續約或尋找新贊助帶來麻煩。

蘇斯克查暫時似乎未能扭轉曼聯頹勢。（Getty Images）

德勤早前公布新一年的球壇收入報告，指曼聯上至班主下至球迷都應該要擔心，球會連續兩季未能打入歐聯，有機會令到預期收入由去年的6.27億英鎊減到5.8億英鎊，英超收入最多的地位將會被近年收入大增的曼城或利物浦取替。

紅魔2025年前將要還清一項2億英鎊的債務，2027年前亦要償還約5億英鎊的債券，另有數億債務需於2029年前還款。外國傳媒指，如果收入保持穩定，這些債務可輕鬆地透過融資解決，但前境確令人擔憂。

外界認為曼聯薪酬架構已經崩潰。（Getty Images）

賺得多花得更多 改革陷兩難

「紅魔」未來可能要捱更高利率，更可能被放貸者要求減低收入薪酬比例，無論哪一項都會令到曼聯場上表現受到影響。曼聯執行副主席活華特（Ed Woodward）透過全球各地贊助、爭取國內及國際曝光率為球會帶來財政上的成功，但球員薪酬高企令到淨收益所餘無幾。

外國傳媒認為，除非薪酬架構重整及大減轉會開支，曼聯收入再多亦只會是入不敷支，但對現時正處於改革期的紅魔而言，如實行這些舉動勢將影響成績，兩難局面或使得他們難以進行改革。