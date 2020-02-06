【RIP Kobe】高比拜仁妻子深情悼愛女　「天呀，媽媽真的很想你」

高比拜仁（Kobe Bryant）與愛女Gianna在一次直升機意外中離世，最傷心的莫過於同時失去丈夫和女兒的高比太太Vanessa Bryant。 外界一直擔心Vanessa如何捱過傷痛，Gianna就讀的中學高掛Gianna的2號球衣，出席儀的Vanessa特別發文悼念女兒。

Vanessa周四（6日）上載一張在體育館的照片，正前方在一張枱，上面放有一個用紅色花朵砌成Gianna名字的花牌，右邊的電視投放Gianna的照片，後方有一個巨型2號花牌，代表Gianna生前穿着的2號球衣，另有兩列花型汽球柱，其中一個有籃球框，非常有心思。

之後他再上載多段影片，記錄Gianna就讀的Harbor Day School，為紀念逝世的Gianna舉行2號球衣退役儀式。

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Vanessa的深情帖文非常催淚，「我的Gianna，天呀，我極度想念你。過去13年，每天醒來我都可以看着你那可愛的面容和奇妙的笑臉，實在是多麼幸運。我多希望直到吞嚥最後一口氣之時，仍可以這樣做。媽媽極之深愛你。」

Vanessa悼Gianna原帖：

2個小時後，Gianna的2號球衣退役儀式完結，Vanessa再發帖文：「我的Gigi，我愛你！我想念你。你教曉我們善良的行為無分大小。媽咪仍然而且亦會永遠以你為榮。」