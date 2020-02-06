【武漢肺炎】「櫻木流川」搶廁紙成佳話　與片尾曲的關連是什麼？

「教練，我想打籃球！」 惟昨日以後，你見到教練是也許會說「教練，我想要廁紙！」 武漢肺炎肆虐，昨日市民瘋搶廁紙等日用品，香港人心惶惶。惟在云云超市戰役中，有網民卻發現「櫻木滑倒 vs 流川瘋」之對決！

昨日有人流傳指有「惠康內部消息」聲稱內地生產線停工，多種日用品等供應有限。有見及此，港人亦發揮出當年搶「板藍根、白醋、鹽」的精神，傍晚時分紛紛到超市搶貨，更有市民大手購買廁所卷裝紙巾，導致社會繼「口罩荒」、「消毒酒精荒」後再出現「廁紙荒」。

笑言網民笑言相中二人齊齊跳起單手搶紙巾，有如片尾曲中櫻木花道及流川楓搶籃板一幕。（網上圖片）

有眼利亦別具創意的網民就於Facebook專頁《西環變幻時》上載一張「戰況」相，並配上《男兒當入樽》片尾曲《我只凝望你》的截圖，笑言相中二人齊齊跳起單手搶紙巾有如片尾曲中櫻木花道及流川楓搶籃板一幕，並指「井上雄彥可以退休，而家有slam dunk師奶版」。

此帖引來大家紛紛討論，有人留言「教練 ，我好想屙屎呀」，也有人指相中二人是「櫻木滑倒 vs 流川瘋」，然而最多人認同的就是「個 post 有聲」、「即響op」。

識睇梗係睇留言（按圖進入）

惟不少人卻以為截圖中櫻木花道及流川楓搶籃板一幕為主題曲《想大聲說我喜歡你》或片尾曲《直到世界的盡頭》的片段，事實這幕出處在另一片尾曲《我只凝望你》。

《香港搶購潮一覽》

+ 5 + 4 + 3

《我只凝望你》（日譯：あなただけ見つめてる）為《入樽》初期第1話至第24話的片尾曲，由日本當時火熱新人大黑摩季主唱。隨着《入樽》的興起及大黑摩季的受歡迎程度，《我只凝望你》當時在Oricon公信榜最高排行躋入第2位，單曲銷售3個月更突破100萬，成為眾多《入樽》歌曲中最高銷量的一首。

《我只凝望你》(日譯：あなただけ見つめてる）為《入樽》初期第1話至第24話的片尾曲。（影片截圖）

不過翻查資料卻發現，與其嘲笑相中「師奶」動作貼合《入樽》畫面，倒不如說二人對紙巾的渴望呈現出《我只凝望你》曲中意思。

也許很多人亦不知道，此片尾曲事實與籃球無關痛癢，反之這是一首關於一名女生對心儀男孩的終極「FF歌」。

《我只凝望你》由日本當時火熱新人大黑摩季主唱。（影片截圖）

歌曲講述女主角墮入愛河後，為變成對方喜歡的人甘願「把傳呼機帶在身邊」、「喜歡上了足球」、「努力做好吃的菜式」、「和討厭的那個女生也絕交」，然而最後「其他的人都不見了」，一個人在房間裏等候，才發現原來自己已失去自我與夢想。

事實《我只凝望你》的主角不是籃球，是晴子。（影片截圖）

有趣的是歌曲伴着高昂的音樂，加上大黑摩季的響亮的聲線，不閱讀歌詞下或只會聯想到女主角的愛熱情如火。惟樂曲下的含義卻是一個人如何從慾望間慢慢地侵蝕，因害怕失去而妥協，到最後失去自我、理性。

櫻木花道及流川楓搶籃板一幕，為《入樽》的經典一幕。（影片截圖）

自疫情爆發以來屢次出現物資搶掠，當然口罩、消毒搓手液等防疫物品仍貨源短缺，但超市裏油鹽米、即食麵、罐頭、紙巾、衛生巾（甚至安全套）等的貨架上空空如也，卻是心理問題所導致。

當然今時今日疫情加倍嚴重，人心惶惶在所難免，但如歌曲女主角般為心中慾望甘願時刻更新網上所謂的「收到消息」、不分謠言先「盲搶」，這是本能反應？或是失去自我的警號？

櫻木花道或是「櫻木滑倒」？大家的選擇有會是什麼？（影片截圖）

也許「認真就輸了」，對於沒有「盲搶廁紙」的大家來說，「師奶戰役」大可一笑置之。

惟其後再翻聽《我只凝望你》時，不妨代入感受：

一大包紙巾在中心，在漸漸拉遠的鏡頭裏，「櫻木滑倒」與「流川瘋」一同跳起，搶一包期待已久的紙巾。鏡頭逐漸拉到「wide shot」，他與她激烈交戰，就在此刻，那穿透力十足的大黑摩季歌聲響起……