【足球轉會】美斯與巴塞矛盾日深又未續約　曼城明夏或可免費簽入

美斯與巴塞隆拿兩位一體，從來沒有什麼人和事可以將他們分隔開來。可是2021年約滿的美斯，至今仍未跟球會續約，加上近日他跟巴塞足球總監艾比度的矛盾，開始令其他球會考慮撬走美斯的可能。 世上其中一家財力最雄厚的球會曼城，自信假如美斯真的會離開巴塞，藍月亮一定是阿根廷球王的不二之選。

人脈是曼城最大優勢。「藍月亮」管理層說得上是「巴塞同學會」，領隊哥迪奧拿由巴塞紅褲子出身，退役後歸隊由青年軍帶到上一隊，贏盡錦標和榮譽，也是美斯生涯其中一段最美好日子。曼城首席行政總裁蘇利安奴（Ferran Soriano）曾為巴塞總經理和副會長，足球總監碧格列斯坦（Txiki Begiristain）也曾效力巴塞，退役後一度出任巴塞足球總監，對美斯來說，他們全部都是熟人。

在足球圈內，曼城前鋒阿古路（Sergio Aguero）是美斯其中一個最親密好友，兩人自小一起在國家隊成長。因此如果美斯離開魯營，曼城或許確是最能令他感到熟悉的選擇。

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美斯真的會離開自小加盟的巴塞隆拿嗎？（Getty Images）

曼城或可免費得到美斯

美斯跟巴塞的合約2021年才到期，但合約內有一條款，列明他可以在2020年夏天免費自由轉會，巴塞會長巴杜美奧證實：「美斯的合約2021年屆滿，雙方同意在合約完結的前一年，他可以免費自由轉會。」

巴杜美奧指出：「美斯決定個人未來的自由，但他是巴塞隆拿球迷，我很冷靜。沙維、恩尼斯達和佩奧爾昔日也有相同條款」，並重申，「我肯定美斯將會留隊多年。」

哥迪奧拿指出，他曾游說美斯到曼徹斯特但失敗，並多次強調美斯會在巴塞隆拿踢至掛靴。哥帥說決定權不在他手，他表示，「或許有天這小子終於決定想到其他球隊踢球，或許他想孩子們學英語，我不知道。我希望那不會發生，否則可能會有4、5或6間球會想簽入他。」