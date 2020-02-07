【東京奧運】俄國田聯否認禁藥問題　跳高女王被連累或再缺席奧運

向敢於發聲的人致敬。 俄羅斯因「國家級」禁藥問題被禁止參加大型運動會4年，其中一個「重災區」俄羅斯田徑聯會堅持否認問題，面臨「一刀切」制裁，不論是否清白，俄國田徑運動員禁止以中立身分出場。 「黑狗偷食，白狗當災」，俄國跳高女王拉絲堅妮或許再次因國家問題無緣奧運，難掩失望，坦言要寄望奇蹟出現，才能首次亮相奧運。

若然能夠出場，只要發揮正常，獎牌是囊中物。拉絲堅妮（Mariya Lasitskene）從2015年連贏三屆世錦賽女子跳高冠軍，近幾季最佳成績全都在2米以上。不過，她從未亮相奧運。2016年里約奧運，俄羅斯田徑隊被禁參賽，運動員不得以中立身分出場。四年一去又奧運，問題未解決。

拉絲堅妮在去年多哈世錦賽達成三連冠。（Getty Images）

個人最佳成績是2.06米，近年在該項目領先其他選手。（Getty Images）

世界反禁藥組織（WADA）去年12月裁定俄羅斯違反禁藥規例，甚至更改藥檢資料，幫助運動員使用禁藥，決定禁止俄羅斯參賽。國際田聯（World Athletics）協助成立的運動員誠信組織（ Athletics Integrity Unity，AIU）上月底指，俄國田聯仍不承認觸犯禁藥問題，甚至諉過於人及批評藥檢，要求國際田聯完全禁止俄國田徑選手以中立身分參賽，以及取消俄國田聯在國際田聯的會員資格。

「跳高女王」缺少的奧運獎牌，遙不可及。（Getty Images）

拉絲堅妮自2017年通過藥檢，獲准以中立身分參賽，如今可能再次與奧運無緣，「大概沒可能參加東京奧運，中立選手身分參加的希望也沒有」。2016年里約奧運開幕前夕，WADA揭露俄國「系統性」使用禁藥，政府參與其中，包庇運動員犯禁。俄國代表團被罰禁止出場，部分項目的運動員甚至不准以中立身分參加，當中包括田徑隊全體成員。

拉絲堅妮今年27歲，正值黃金時期又不受禁藥困擾，卻可能因場外問題無緣東京奧運。（Getty Images）

「俄國田聯與體育部完全沒有保護清白選手，跟4年前一樣」，拉絲堅妮已非首次批評國家部門，「運動員以奧運為夢想和目標。我想去東京，一直努力希望登上頒獎台，現實卻殘酷……除非有奇蹟，否則無可能」。她坦言很想在國際賽事與競爭對手一決高下，「其他人犯錯和欠缺專業意識，卻一直要我負責任，這不公平」。

拉絲堅妮（右）得到歐洲田聯選為去年最佳選手。（Getty Images）

俄國田徑選手被禁出場，並非沒轉圜餘地。國際田聯指俄國田聯若然認罪，會找方法讓俄國田徑選手申請以中立選手出場，亦不會取消會員資格。