【東京奧運】菲律賓准入境須隔離14日　港羽無奈棄戰亞洲團體賽

香港羽毛球隊原定往菲律賓出戰亞洲團體錦標賽，爭取東京奧運積分兼湯優盃資格，但因武漢肺炎的入境限制，港隊進入菲律賓後必須隔離14日，無奈之下只好棄戰。總教練何一鳴表示，港隊將盡快離港，到德國或法國訓練，備戰3月的歐洲賽事，把握最後機會爭取奧運積分。

菲律賓禁止外籍人士經中國或港澳入境，雖然國際羽聯早前發聲明，不會限制任何球隊參賽，並協助中國及香港隊入境。但港隊今日接到通知，雖可進入菲律賓境內，但必須隔離14日。亞洲團體錦標賽2月11日在馬尼拉展開，隔離14日意味無法參賽，故港隊最終決定放棄賽事。

伍家朗的男單奧運資格雖然「穩陣」，但如今無奈放棄亞洲團體賽，始終少了一站賽事爭取排名分。（資料圖片）

「亞團體」既是奧運積分賽，也是湯優盃資格賽，總教練何一鳴表示，在以東京奧運為前提下，無緣亞團體或多或少有影響：「雖說奧運資格看似『穩陣』，但我們對球員各有目標，譬如希望伍家朗能殺入前8排名，成為奧運『大種子』，有利爭奪獎牌，如今少了一個比賽，雖未算致命影響，但確是少了分數，希望港將在最後幾站比賽盡量爭分。」何sir坦言，疫情日趨嚴重，港隊將盡快離開香港，前赴歐洲集訓，準備3月的歐洲賽事：「已聯絡了德國和法國，港隊可到當地訓練，但詳情還有待確定，總之會安排球隊盡早離開，以免影響之後的比賽。」

按圖了解羽毛球港將爭取奧運資格形勢：