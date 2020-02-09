英超擬直接向球迷賣Netflix式直播　新CEO：「一播兩制」無可避免

轉播權一向是英超聯收入主要來源，不過英超賽會有意全面改革轉播模式，改為直接向球迷出售類似Netflix形式的串流直播睇波套餐，假如成功落實，勢將為英國足球轉播行業帶來翻天覆地轉變。

英超由1992年成立至今，均是通過出售轉播權予本土和全球各大電視台，直播每周10場、全季380場賽事。隨英超聯創立起出任行政總裁的史葛達摩亞（Richard Scudamore）2018年離任，繼任人尋覓多時至去年底終由馬斯達斯（Richard Masters）內部提升，新人事新作風，這位擁有豐富足球行銷經驗，自2006年起出任英超銷售及推廣總監的新CEO，將對足球轉播方式引入改革。

馬斯達斯接受多家英國傳媒訪問時說，英超最終會將直播比賽放在一個Netflix模式的頻道出售，並指出在今季至2022球季轉播權競投過程中，英超聯賽會已在考慮自行推出包括球賽直播和其他內容等網上服務。

「對上一次（競投轉播權）時，我們花去很長時間和資源開發我們『直接向客戶銷售』的專門技能和產能。」他指出，「我們當時考慮是否已到合適時間在個別市場作出測試，最後決定尚未是時候，但我們會在下一次出售轉播權前繼續進行計劃和發展。上一次我們已經準備就緒，當機會到臨，我們將會乘勢出擊。」即是說，2022年當是次轉播權期限屆滿，英超賽會或可能在個別市場推出自家英超頻道「Premflix」。

英超賽會計劃推出自家直播頻道。（路透社）

英超新任行政總裁馬斯達斯認為，推出自家直播平台無可避免。（Getty Images）

英超新CEO：「一播兩制」無可避免

英超每年通過出售電視轉播權取得31億英鎊收入，是全球收益最高的足球聯賽，其中14億英鎊來自海外買家。然而發展自家串流直播服務，或可在個別市場賺得更多。

以賽會曾考慮在2019/20球季起作為試點的新加坡為例，新加坡電信（Singtel）目前每年向英超付出7000萬英鎊轉播費，他們向42.5萬用戶收取每月34英鎊月費，年收入達1.75億英鎊。換言之，若英超賽會不出售電視轉播權，改為自行推出串流直播，單在新加坡已有潛在多賺1億英鎊的空間。以此類比，規模跟新加坡類近的香港，相信亦有機會成為英超賽會的另一試點。

新加坡預計會是英超自家直播平台的第一個試點，香港可會是下一個？（Getty Images）

在英國本土，直播英超的天空體育（Sky Sports）擁有600萬合約客戶，另一電視頻道英國電信電視台（BT Sport）也有200萬，因此在當地設立英超頻道「Premflix」機會不大。馬斯達斯認為，直播權「一播兩制」無可避免：部分國家由現有電視台繼續直播，另一些國家改為直接採用英超串流平台，「我沒有說過下一輪出售轉播權或何時將會實行，但英超最終也要發展至部分轉播權直接售予客戶手上，實際時間則沒有可能說清楚」。

踢走轉播電視台，英超賽會理論上可以賺得更多，省卻「中間人」，球迷也有機會以較低價格欣賞賽事。不過直播賽事所需人材、技術、器材和頻寬容量等，不是一時之間即可取代，跟各地電視台經營多年合作關係也相當重要，而且一旦自行「獨立」直播，亦要面對付費客戶下降的風險。馬斯達斯亦承認風險所在，他指出現階段正跟「內部和外來專家和投資者合作」，2022年會否率先在新加坡一試「Premflix」，表面上仍是未知數，但從他們2019年初英超在新加坡成立首個海外辦公室，已可看出他們的決心。