【滑浪】法國新星Poeti Norac突離逝　「她的笑容將常伴我心」

好不容易才捱過2020年1月，體育界在2月份卻再次傳來不幸消息。 年僅24歲的法國女子滑浪界明日之星Poeti Norac，在澳洲驚傳死訊。

Poeti Norac是滑浪界近年其中一位冒起得最快的明日之星，自6歲開始隨父親Bruno開始滑浪，她最初先玩短板，之後改為專攻長板，並在此項目參加比賽10年之久。

她是法國全國錦標賽常客，2016年得第三名，2018年得第二名。她曾在法國盃滑浪賽取得10連勝紀錄，為追逐心愛的大海和風浪，數個月前移居澳洲昆士蘭有多個漂亮海灘聞名的陽光海岸（Sunshine Coast）。不料卻突然傳出她上周經已離世的消息，她的死訊已獲法國滑浪聯會確認，該會並未交待Poeti的死因。

年僅24歲的法國女子滑浪界明日之星Poeti Norac，在澳洲驚傳死訊。（Instagram@Poeti Norac）

法國滑浪聯會得到Poeti家人同意下發聲明，「滑浪界大家庭失去一個重要成員，一個擁有亮眼笑容的可人兒，長板上的藝術家。她的熱情由Vendée（Poeti在法國的故鄉）散發到世界每一個角落。」。

聲明同時讚揚，Poeti是個出色的教育者，「將她對滑浪和海洋的熱愛傳揚開去」。該會表示稍後將會舉行儀式，表揚Poeti的一生的貢獻。

Poeti生前每當到達一些宏偉的海岸景點，都會在社交媒體發放發人深省的訊息，去年她曾寫道：「你的道路上只有你自己。別人可以陪伴你一起走，但沒有人可以代你行這段路。」

Poeti Norac數月前才移居澳洲。（Instagram@Poeti Norac）

笑容永隨回憶中

她的贊助商紛紛悼念這位早逝的新星，生活品牌Oxbow稱：「我們最年輕代言人Poeti Norac逝世的消息令我們極為傷感，Poeti過去4年是我們最年輕品牌大使，幾個月前她到澳洲打算學好英語，在澳洲可愛的海浪中馳騁。她的父親通知我們，她在上周在陽光海岸離世的消息，並協定在今天（7日）公布消息。」

滑浪板品牌UWL surfboards寫道，Poeti「過去8年每次跟我們相遇時的笑容和閃亮的眼睛，將永遠伴隨在我們的回憶之中。」

滑浪品牌Koalition Surf日前在Instagram上載一張全黑照片並加上一句，「太早離去，一路順風。」（too young to leave, have a safe ride）。