【游泳】池江璃花子重投訓練　抗爭白血病一周年IG回望辛酸

日本泳壇「天才少女」池江璃花子去年初確診白血病，經歷一整年。日前，她返回訓練日程，在社交媒體上更交代訓練狀況。

池江璃花子原本肩負東京奧運獎牌希望，惜去年確診白血病，須即時終止訓練，接受治療。

池江璃花子去年初確診白血病，她日前在Instagram上回顧一整年的辛酸。（Instagram）

然而經歷365日治療及康復，池江璃花子日前在Instagram上回顧一整年的辛酸：「一年前的今天（2月8日）發現了病情；剛好一年，回想起來發生了很多事，一切都是有意義的，接下來的就是向前衝刺。」

池江璃花子亦有戴上口罩，接受負重訓練。（Instagram）

揚言衝擊2024年巴黎奧運，池江璃花子亦隨即投入訓練。（Instagram）

坐擁3項長池亞洲紀錄的她，去年尾曾上載一封親筆信，內容談及住院期間難免沮喪，但不會放棄游泳，揚言衝擊2024年巴黎奧運。這名19歲女生坐言起行，在身體情况許可下重新投入訓練。相中的她戴上口罩在健身房鍛煉，除了一般伸展及帶氧運動，她亦接受負重訓練。惟池江提到察覺身體狀況不如從前：「明顯感到肌肉力量變弱；不知道身體將怎麼變化，但也很期待。」

池江璃花子在2018年雅加達巨港亞運獨取6金2銀。（Instagram）

池江璃花子的強項是蝶泳及混合泳，在2018年雅加達巨港亞運獨取6金2銀，成為賽事MVP。19歲的她去年澳洲訓練時確診患上白血病，無限期停止訓練，至今終復操。