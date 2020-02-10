【西乙】日本國腳柴崎岳機靈處理罰球　助拉科魯尼亞7連勝

三位日本國腳今季同時轉戰西乙，最年輕的柴崎岳，情况令人擔心。 然而，隨着他效力的拉科魯尼亞在元旦前夕易帥，柴崎的出場機會大增，他在昨日的西乙賽事一腳「神策動」，助球隊絕殺對手，聯賽7連勝。

柴崎岳昨（9日）在拉科魯尼亞作客艾高干正選上陣，球隊一再抵擋主場的攻勢。補時3分鐘，柴崎岳策動絕殺一擊。他在前半場中圈附近主踢罰球，其時6名隊友已於禁區候命「博一博」，他卻沒有大腳斬入禁區，快傳地波給右路的基高（KEKO），在較斜的角度斬入禁區。艾高干守衛留意遠方的來球，不慎走甩干尼（Mamadou Koné），被他「攝贏」而插水式頭槌，頂入左下角，以1：0贏波。

柴崎岳（22號）策動攻擊，協助球隊絕殺。（拉科魯尼亞Twitter）

奇兵突出，西班牙傳媒讚賞多得柴崎機警變招，取得勝利。有跟進拉科的西班牙記者指，隊中訓練未見如此罰球戰術，「但是『阿岳』想法周到，傳球精準」。拉科在西乙連勝7場，從包尾的22位，升至14位。

柴崎岳機警罰球逐格睇（按圖放大）

柴崎岳（左一）主踢罰球（影片截圖）

柴崎岳在2017年初登陸西班牙，幾乎助特內里費升班，但在附加賽不敵基達菲而失敗。接下來一季即被基達菲收購，在2017-18球季及接着的俄羅斯世界盃，表現備受讚賞。但去季在基達菲出場時間銳減，西甲上陣僅7場，今季免費轉會拉科，起初並非必然正選。但拉科在西乙開鑼日贏波後，竟然連續19場不勝，結果在元旦前夕邀請曾經帶領球隊升上西甲的華斯基斯出山。柴崎恰巧養傷完畢，近5仗均正選，踢足全場。