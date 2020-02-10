【賽艇】急速過彎失控翻艇　日本賽艇手捱撞傷重不治

日本昨日（9日）一場賽艇發生死亡意外，出道接近30年，屬於最高「A1」級別的艇手松本勝也，在賽事途中「反艇」，不幸被後來的艇撞上，數小時後身亡，享年48歲。

事發於日本時間昨日下午2時半，松本在關西兵庫縣尼崎市出賽第9場賽事，排在最外的6線起步。第一圈第二次轉彎時，松本的艇搶到內線的有利位置，賽艇突然失控翻側，緊隨其後的賽艇無法閃避，撞上松本。他被工作人員救起後，立即送往醫院搶救，惜於4時許宣告不治，死因及事故原因有待調查。

松本發生意外後被工作人員救起。（Twitter）

松本享年48歲，於1991年出道，過去24年接受勝出率、意外率等環節的評審後，均保持最高的A1級別。由於賽艇的規格近年已趨向劃一，勝負之差便在選手的技術。他們的收入來自出場費與賽事獎金，閒時要保養修理機械，亦要注意體重。此外，賽艇與競輪、賽馬及電單車，在日本接受投注，而且相當受歡迎。

松本勝也快將出道30年，詎料在賽事中遇意外身亡。 （Twitter）

「行船跑馬三分險」，賽艇時速最高達80公里，選手只有穿起頭盔及防護服保護自己，遇上意外便相當危險。1952年日本舉行首場賽艇以來，連同松本共有31名賽艇手在練習或賽事中遇意外喪生。