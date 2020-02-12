【西甲直擊】新手爸爸伍家謙的幸福煩惱　龍鳳胎誕生前的最後遠行

「以前出Trip自己睇波鞋，而家出Trip就睇BB鞋。」 將為人父的伍家謙，在今次西班牙之旅，就如他所說，購物總是圍繞一對即將誕生的龍鳳胎。新手爸爸只希望一對「小魔怪」健康快樂地成長，已是父親的最大心願。 香港01記者趙子晉 西班牙西維爾直擊

伍家謙（Vince）身兼多職，由當年的體育新聞主播到現在的KOL，如今更有一個一生一世的「新嘗試」——即將成為一對龍鳳胎的父親。應Now Sports及beIN Sports邀請，《01體育》記者隨同伍家謙，參加由西甲賽會主辦的La Liga Experience，遠赴西維爾現場欣賞貝迪斯對巴塞隆拿的賽事，如無意外，這將是伍家謙在孩子誕生前最後一次離港工作，因為錯過子女來臨一刻，將成為「千古罪人」，自責一輩子。

妻懷龍鳳胎 平衡工作與家庭是幸福煩惱

數天的西班牙之旅，家謙在工作以外，不時談及愛妻肚子裏的一對「小魔怪」，經常走訪不同店舖搜購嬰兒用品。他笑言今次責任重大，因為在「阿太」的叮囑下，第一份在海外買給小孩子的禮物絕不能馬虎，結果他購入兩雙球會西維爾的BB鞋。

【按此查閱Now TV足球狂熱 01 讀者優惠套餐】

伍家謙放下太太與兩個「小魔怪」，遠赴西維爾觀賞貝迪斯主場對巴塞的賽事。（趙子晉攝）

一對龍鳳胎，意味孩子的成長步伐十分接近，同時代表父母的付出是「二人份」，或許他們同一時間大哭、肚餓、甚至「嘔奶」！所以家謙亦有計劃平衡工作與家庭，在初期放更多時間照顧嬰兒，減輕太太的負擔，「當知道太太懷有龍鳳胎時，感覺相當震撼，除了照顧外，支出隨時亦是雙倍，所以要努力搵『奶粉錢』。孩子出生初期，或多或少要調整工作量，畢竟要分擔照顧孩子的重擔，雖然平衡兩方面是困難課題，但我不希望錯過孩子成長的寶貴階段，所以這是一個幸福的煩惱」。

伍家謙與簡拿利斯同樣是新手父親，二人一拍即合。（趙子晉攝）

Now TV 獨家西甲直播🇪🇸⚽➡ http://bit.ly/3bbzOwn，網上新申請輸入限時優惠碼🎁「NOW2020」，送你8,000 「01積分」。

無懼生於亂世 培育正確的價值觀

伍太的預產期在4月中，最近香港疫情肆虐，家謙的計劃難免被打亂，原先聘請的菲傭無法如期來港，成為他近期的煩惱之一。偏偏一對「小魔怪」在這段時期來到世上，家謙指無論時勢好壞，都要教導孩子有正確的價值觀：「若果生小朋友，我希望有兩個，豈料一次滿足兩個願望。香港在近大半年遇上不少困難的時刻，但我不認為他們『生於亂世』，因為無論時代好與壞，正確的價值觀相當重要，甚至我認為現時這個環境能令他們成為一個更堅強的人。」

說起一對子女，伍家謙亦不禁流露出幸福的笑容。（趙子晉攝）

家長對小孩一定有要求，最終卻走上「怪獸家長」的「不歸路」，家謙坦言擔心自己成為一分子，但他更希望陪伴一對「小魔怪」，走向他們各自訂立的人生目標。「在現時環境而言，我最希望他們可以健康成長，畢竟健康最重要。當初幻想有小朋友時，對他們有很多遐想，但當你實在地擁有孩子，所有念頭都改變了，只希望他們健康快樂，做個善良的人。始終我只是帶他們到這個世上，他們需要找出自己的路，作為家長只好陪伴在側，全力支持，並為他們各自的人生負責任。」

貝迪斯對巴塞隆拿比賽日的場內場外（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

家謙曾當體育記者，又熱衷打籃球，體育與他確是密不可分，他亦希望一對子女可以從體育中，學習到一生受用的知識：「做運動相當重要，除了鍛煉強健體魄，更從中學習面對輸贏。我常說運動場是班房以外的教室，透過比賽令你學習得到課本不會教的知識，其實運動場與職場分別不大，這些經歷是一生受用。我會鼓勵他們接觸運動，從一些競技運動中，學懂如何處理失敗。」

十分好動的伍家謙，亦希望一對子女熱愛運動。（趙子晉攝）

能力愈大，責任愈大。踏入不惑之年的家謙，確實感到自己真正的「成長」，即將步入人生另一階段，除了努力工作賺奶粉錢外，保持健康體魄，才是未來的最大任務，希望一對「小魔怪」正如家謙所想，可以健康快樂成長，做個善良的人。