【上流寄生族】網民叫奉俊昊揀5人共晉晚餐　大導演竟選迪布尼

剛贏得今屆奧斯卡最佳導演的奉俊昊，3個月前在網上討論區與影迷交流，有人問他，如果想邀請5個人一起共晉最後晚餐的話，他會選誰人？結果，有兩人與體育有關，分別是韓國花式溜冰女神金妍兒，以及令人意想不到的曼城中場奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）。

韓國電影《上流寄生族》在周日的奧斯卡頒獎禮中成為大贏家，獲得4個獎項，包括最佳國際電影、最佳原創劇本、最佳電影，而韓國導演奉俊昊更成為繼李安之後，第二位贏得奧斯卡最佳導演的亞洲人。

50歲的奉俊昊在網上討論區Reddit在3個前與網民交流，有位叫jiho的網友就問他，如果他可以邀請5個人（在生或去世也可以）跟他吃最後晚餐的話，會選誰人？奉俊昊之後答了5個名字，有的人選容易理解，亦有的人選令人摸不着頭腦。

奉俊昊周日贏得奧斯卡最佳導演。（Getty Images）

在電影圈，他選了希治閣（Alfred Hitchcock）及馬田史高西斯（Martin Scorsese）兩大傳奇導演，他還選了英國搖滾樂隊 Led Zeppelin的神級結他手Jimmy Page，奉俊昊有解釋，稱Jimmy Page是他高中時代的偶像。

奉俊昊選了兩位體育界人物，一位是韓國花式溜冰女神金妍兒，另一位是曼城的比利時中場奇雲迪布尼。金妍兒是韓國體壇的驕傲，也是美女，相信不少韓國男士都希望跟她共晉晚餐，但最令人意想不到，究竟奉俊昊為何選迪布尼？難道他是曼城球迷？他在網上沒有解釋。

奉俊昊補充，他希望與上述5人食西班牙菜，要點很多西班牙飯。

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