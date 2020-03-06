【港島行山路線】港鐵站起步登西高山觀景台　落山頂廣場近又方便

位於港島西的西高山是一個看日落的好地方，而且鄰近市區，就算由西環行上去，所費時間亦不多。若果目標為本，只求上西高山頂的觀景台打卡的話，更可以搭車上到去凌霄閣起步。

這條路線由港鐵香港大學站出發，最好就在A2出口入港大，但行山當日A出口封閉，故改由C1出口入港大。沿港大平台上的大路一直行，行經賽馬會教學樓、周亦卿樓、黃克競樓及圖書館大樓後，來到一處露天廣場，留意右方的紅磚牆位置有斜路，路口會有路牌指示往龍虎山行山徑。

西高山的行山路線圖。（01美術製圖）

沿斜路上行，再過馬路，經研究生堂的樓級繼續上，行到大學道的馬路，過對面就會見到行山徑。沿樓級一直上，不久就行到旭龢道。橫過旭龢道，接上對面的樓級，行到克頓道。沿克頓道上斜，這段馬路有車輛出入，還是最好在行人路上走。

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經過兩個屋苑後，克頓道的馬路收窄，正式離開城市，進入郊野。沿斜路行一會兒，就來到克頓道休憩處，有涼亭及公廁。離開休憩處，沿緩緩上斜的克頓道繼續走，大家可以留意路旁，途中會經過一座「維多利亞城」界石。

這座界石逾百年歷史，在1903年，立法居通過《維多利亞城界址條例》，香港政府在港北的半山區豎立了6塊界石，標明維多利亞城的範圍。這6塊界石分佈於堅尼地城、黃泥涌道、寶雲道、舊山頂道、薄扶林道及克頓道，石上刻有「CITY BOUNDARY 1903」的字樣。

這段克頓道斜路幾好行，路面寬闊，兩旁多樹蔭，不少街坊會帶狗散步。行多幾分鐘，來到一個轉彎位，路旁有長凳，還有個龍虎山郊野公園的木牌。這裏是一個分岔路口，轉右可往蒲飛路，而我們就繼續直行，往山頂方向進發。大路旁還有一條石級小路的路口，可以不用理會，繼續行大路便可。

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山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

沿斜路行5分鐘，會發現右邊有樓級，並指示往松林砲台歷史徑，我們亦不用理會，繼續跟斜路行。行多一會兒，又來到分岔口路，不用理會右邊支路，跟住指示牌往山頂方向，繼續直行上斜。

這段斜路在密林之中，沒有什麼風景好看，大家可以專心上山。這段斜路長約700米，帶大家由約280米高之處，行到上約380米高。當大家在斜路的右邊發現公廁時，便可鬆口氣，因為很快就行完這段斜路。如果打算在西高山留一段時間影相及等日落的朋友，不妨在這裏去一去廁所，因為之後的路就沒有洗手間了。

離開公廁，再行多幾步，就來到夏力道的分岔口，轉左行，便見到一個休憩處在右邊。在休憩處，有長凳、健體設施及涼亭外，還有一部飲水機。休憩處後便是西高山登山徑的入口，現在有路牌指引，不算難找。

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跟住石砌小路走，落幾級樓梯，在密林之中走過一段小徑，會行至一個分岔路口。好奇行上左邊的樓級，會到山頂練靶場郊遊區，入面只得一張圓枱，不太值得上去，所以建議大家不用上，沿右邊的斜路繼續行即可。

行到一塊大沙地，周圍有幾張長凳，還有個垃圾桶，沒有特別，繼續上路，開始踏上無盡的樓級。你將要在500米路，爬升約110米高，直至西高山頂。在樓梯口，會見到漁護署的新嘗試，是個標示樓級路程的小木牌。在牌上，一人在第一級，代表這是樓級路的開始。

辛苦撐了一段樓級，會見到第二個標示路程的小木牌，告訴你已經行了四分之一的樓級。行這條路時，你不用再大喊還有幾耐行完，看看木牌就可以。漁護署之後別出心裁地豎了另一個木牌，上面寫住：「未知前行幾多里，山形傳意鼓勵你。」

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在樓梯口，會見到漁護署的新嘗試，是個標示樓級路程的小木牌。在牌上，一人在第一級，代表這是樓級路的開始。（顏銘輝攝）

辛苦撐了一段樓級，會見到第二個標示路程的小木牌，告訴你已經行了四分之一的樓級。（顏銘輝攝）

繼續行樓級上，你會見到標示二分一的木牌，此時山路逐步變得開揚，你回頭看看，可在樹叢中見到奇力山的風景，再行上一點，連扯旗山頂都見到。不久，就會再見到小木牌，代表你已經行了四分三段樓級，快到西高山山頂。

辛辛苦苦撐完這條樓級，山路開始平緩，景色豁然開揚，映入眼簾的是西高山觀景台。西高山高494米。值得留意的是觀景台前新建的木牌，除有西高山的大名及高度外，漁護署還很有心思地在下面造了個日期牌，是個打卡的好位置。

月份及日子由4顆骰子組成，每顆6面都印有不同數字，可讓行山人士自行組合行山當日的日期。相信周末假日時，這個西高山木牌肯定排長龍。

不過，主菜當然是西高山望出去的景色。西高山觀景台十分開揚，往北望是維港西部，可見山下西環及堅尼地城，還有對岸的西九龍及昂船洲大橋，如果天色清朗的話，還可望到獅子山、畢架山、大帽山的山脊線，並見到青馬大橋及大嶼山。

向南望則是薄扶林水塘、華富邨及數碼港，還有海中的南丫島；若果能見度高的話，最遠可以見到長洲、芝麻灣半島、喜靈洲以至梅窩。有人會離開觀景台，繼續沿山脊走，尋找其他觀景位置。可是，那兒的小路較難走，需自行衡量風險。有人會留在觀景台上等日落，但大家記住，觀景台沒有遮風地方，長留的話要帶多件褸。

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西高山新建的打卡位。（顏銘輝攝）

西高山觀景台以及西高山的三角測量站。（顏銘輝攝）

西高山頂景觀開揚，可以望見維港景色。（顏銘輝攝）

看完風景後，就原路折回，經樓級落到夏力道旁的休憩處。最快回到有交通工具的地方，是沿夏力道行，往凌霄閣及山頂廣場。這段夏力道平坦好行，長約1.2公里，20分鐘左右就行完；沿路有街燈，就算等完日落才離開西高山，這段路都有照明。

行到凌霄閣，轉右沿山頂道行一會，之後轉左入山頂廣場的巴士站，乘搭巴士或小巴離開，其中有15號巴士到中環。

如果不想在香港大學行上山，最快登西高山的方法，是搭車到山頂廣場，之後逆走今次的路線，沿夏力道行至休憩處，再上西高山。這個方法的攀升高度只有100米，單程距離不足兩公里。

總結而言，這條路適合新手嘗試，沿途指示清楚，大部分是石屎路，克頓道是馬路，而最後登西高山的樓級，也是以石屎鋪設為主。當然，西高山高494米，由夏力道上西高山頂需要行一大段樓級，行山的人都要一定體能支持。

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