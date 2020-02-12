【籃球熱話】韋迪剖白兒子變女兒過程　全力支持孩子活出真我

前NBA球星韋迪（Dwayne Wade）早前談及自己對兒子Zion在性向方面不同的過程曾經歷過一番掙扎，他今次上同性戀名嘴Ellen DeGeneres的節目，更稱Zion要求大家視他為女生。

韋迪在一班現場觀眾面前，向Ellen訴說，「我跟太太Gabrielle以身為LGBTQ+孩子的家長而自豪。」他在周二的《Ellen》節目上其中一名嘉賓，「我們非常認真看待自己為人父母的角色和責任。」

已退役的韋迪跟前妻Siohvaughn育有兩子，大兒子Zaire遺傳其籃球基因，次子Zion年約3歲的時候，韋迪已發現他沒有大哥的男子氣慨，韋迪憶述：「Zion出生的時候是男孩，某天他回家時說：『喂，我想跟你們說，我已預備好活出真我。我希望被稱為『她』，我想你們叫我做Zaya』。」

韋迪上《Ellen》談兒子變女兒（按圖進入）

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韋迪一家全力守護Zion（按圖進入）

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新世代父母最佳示範

向來是個好爸爸的韋迪說道，「當我們的孩子帶着一個疑問回家，當我們的孩子帶着一個議題回家，當我們的孩子帶着任何東西回家，耐心聆聽是我們身為父母的工作。」他建議，「盡我們能力給他們最好的資訊和回應，即使現在牽涉性取向，也不會有任何改變。」

除此之外，韋迪和太太Gabrielle為了Zaya，也努力向LGBTQ+社群學習，「盡量取得更多相關資訊，利用我們的人脈加深了解。」他認為，掌握愈多資訊的好處是，「可以確保我們的孩子可以有最好的機會去活出自我。」

韋迪周二（11日）上Ellen的節目，同日Gabrielle在Twitter發出一個窩心的訊息，向所有人介紹Zaya，「來跟Zaya見面。她是一個善良、友愛和聰明敏銳的女孩子，我們以她為榮。聆聽、愛護和尊重你的孩子，讓他們當100%的自己是完全沒有問題的。愛將會燃亮好人。」

【同志平權】NBA好爸爸力撐兒子出櫃 韋迪：驕傲地支持

韋迪接受Ellen訪問影片