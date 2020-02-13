【意甲】沙利失言意外「挑釁」郵局　意大利郵政連消帶打輕鬆回應

全城搶口罩，香港郵政局急市民所急，加開夜班兼優先處理，獲得讚賞。意大利的郵政局，則看來不太受歡迎。 祖雲達斯主帥沙利昨日（12日）在記者會「一句激嬲郵政局」，到底說了什麼？

祖雲達斯日前在意甲以1：2不敵維羅納，連續兩仗作客落敗，因得失球差被國際米蘭搶去榜首位置。主帥沙利難免受壓，在記者會上說：「如果想冇壓力，我一早去郵局搵份工啦！」

雖然C朗拿度破球會紀錄連續10場意甲入球，祖雲達斯卻爆冷落敗。（Getty Images）

沙利的說法應屬一時之氣，但意大利郵政（Poste Italiane）「嚴正看待」沙利的言論，表明「你有壓力、我有壓力」，不甘受到挑釁：「跟沙利先生的言論恰恰相反，郵政局也有壓力。我們向市民、企業和公共機構負責。」

沙利應該暫時無暇去郵局參觀，因為要設法搶回榜首。（Getty Images）

成功的企業公關，懂得化危為機。意大利郵政邀請沙利親身「睇驗」郵政工作，內容充滿廣告成分。「歡迎沙利先生抽出寶貴數分鐘，親身參觀我們的工作，全國15000間郵局為他敞開大門。意大利郵政是本國最大公司，年輕的畢業生視為最吸引機構之一，並獲選為世界500家工作環境質素最佳機構之一，亦是2019年表現最佳的股票之一。論意大利企業在環球層面的形象與聲譽，我們排第三」。

意大利郵政不止送信，業務還包括電訊、儲蓄、金融等。（Twitter）

沙利如果參觀郵局，記得入局前放低香煙，否則豈止「激嬲」郵局？