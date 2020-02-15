【運動公社】從大河劇認識日本首次申奧　洗白工程反釀極權國私通

新春期間疫症蔓延，不得不多留在家工作，總算能騰出時間觀看一遍《韋駄天》（いだてん〜東京オリムピック噺〜）。《韋駄天》是日本NHK製作的大河劇（長篇歷史劇集），在東京奧運前夕，日本人通過這部作品總結他們接觸奧林匹克精神的歷史，當中包括申辦奧運會的過程。 這部大河劇難得之處，一來不以戰國或幕末歷史為題材（雖然演員陣容強大，但收視極其慘淡），二來充滿日本人接納及探索現代體育的細節，例如首位代表日本參與奧運馬拉松選手金栗四三，以及日本史上首位參與奧運的女子選手人見絹枝的故事。 撰文︰高俊賢@運動公社

《韋駄天》令人印象深刻的劇情，是回顧日本申辦1940年奧運會。1940年奧運會不正是碰上第二次世界大戰嗎？

沒錯，日本的確成功申辦1940年奧運，預定由東京主辦。對日本近代史稍有認識的人都知道，1930年代日本已被戰爭陰霾所籠罩。當時軍國主義抬頭，關東軍進侵滿蒙，惹來國際間一片譴責聲中，日本人為何、如何申奧？上述情節如此敏感，但是《韋駄天》沒有避忌，選擇直接向觀眾陳述這段歷史。

韋馱天是佛教一位護法的名字，特點是疾走。《韋馱天》借用其名字，講述日本馬拉松之父金栗四三的故事。（NHK）

日本受到1923年關東大地震重創，要對外宣示災後重建的成果，加上紀念神武天皇立國2600周年，因此決定申辦奧運。更重要是，日本國內有部分聲音，希望以奧運會改變外間對日本的看法，並透過奧運精神緩解日本軍國主義抬頭的壓力。

飾演金栗四三的歌舞伎役者中村勘九郎。（NHK）

飾演的田畑政治的演員阿部貞夫。（NHK）

當時與東京的主要對手，有意大利首都羅馬和芬蘭首都赫爾辛基（芬蘭）。策劃申奧的嘉納治五郎（日本柔道創始人，役所廣司飾演）認為，只要令羅馬退出競爭就可以取得主辦權。但此舉難度甚高，因為羅馬為了舉辦這項盛事，早已大興土木，日本遂要游說意大利獨裁者墨索里尼。幾經波折之下，日本代表副島道正、杉村陽太郎（同為國際奧委會委員）與墨索里尼協議，逼令意大利籍委員Alberto Bonacossa宣告退出並改投東京。時任國際奧委會主席拉圖（Henri de Baillet-Latour）認為，日本人的成果是以政治手段換取得來，對申辦權競爭造成不公，故意延遲投票一年。嘉納治五郎在國際體育界極具威信，決定以親筆信邀請拉圖來日視察，希望增加奧委會對日本的好感。

右圖為金栗四三勝出奧運選拔賽的模樣，《韋馱天》力求重現。（NHK）

劇中的金栗四三（左）與田畑政治，最終目睹東京主辦1964年奧運。（Twitter）

嘉納、副島和杉村等人為把奧運帶往日本而不計艱苦，劇情當然熱血。正當主角田畑政治（阿部貞夫飾演）要為拉圖來日視察慶祝之際，眾議員河野一郎以下的提醒卻是來得反高潮：

你以為他們真被你打動了？大家都是軍國主義國家，意大利才賣個人情給你。你以為拉圖來日本純粹是因為我們邀請？那是因為希特拉給主席壓力，要求下屆奧運必須在日本舉行，賣個人情給日本。

墨索里尼願意退出、拉圖願意來日本，主因仍然是希特拉。1933年日本退出國際聯盟之後，積極與德國交好，所以才成全了這樁美事。1936年7月，東京擊敗赫爾辛基，奪得主辦權。不過，身為新聞記者的田畑政治開始感受到軍國主義席捲世界的威脅。日本爆發「二二六事件」令軍人抬頭、壓制新聞自由。1938年，日本軍部擴大侵華戰爭，引發西方國家杯葛，終於宣告放棄舉辦夏季奧運，連帶1940年舉辦的札幌冬奧，亦告中止。而當日曾與東京競逐的赫爾辛基，因為蘇聯和芬蘭爆發戰爭，無法接替東京舉辦賽事。田畑要等到24年後（1964年），才能達成為日本帶來奧運的夢想。

1940年東京奧運因日本侵華等原因而取消（http://olympic-museum.de/）

奧運會的性質從來不純粹。粉飾太平、大國之間的外交角力，甚至隱含着部分人利用奧運抑制極權政府的幻想，這一點在《韋》劇裏表達得毫不含糊。作為面向主流的電視劇，如此立體地呈現奧運會的複雜面向，是大部分以體育為題材的影視作品也比不上的。

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