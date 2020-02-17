【足球熱話】日本球迷萬里長征赴英　撐非聯賽球隊獲VIP待遇

英超風靡全球，多數亦是「Big 6」的球迷，而到英國「朝聖」亦並非新鮮事，但一名來自日本的球迷，鍾愛現時在英格蘭第五級別聯賽角逐的史托港（Stockport County），該名球迷更成為愛隊的VIP，到主場欣賞愛隊擊敗對手。

日本與曼徹斯特相距9500公里，來自日本的球迷Akito Aoki隻身前往英國，成為英格蘭第5級別球會史托港的「特別嘉賓」，親身到主場支持愛隊對布羅利（Bromley）的賽事，結果史托港以一球險勝，見證愛隊全取三分。

Aoki遠道而來，當然成為球隊的「貴賓」，除了欣賞聯賽外，史托港在賽前已宴請他三餐，亦以紅地毯恭候，他更在開賽親手將比賽皮球給球證，半場休息期間協助愛隊擔任抽獎嘉賓，簡直是「一次過滿足三個願望」。史托港官方Twitter亦特意上載該名日本球迷的事跡，並指「有朋自遠方來」，希望他享受賽事。

日本球迷成為史托港的貴賓，除了欣賞球賽外亦有不少特別活動。（史托港官方Twitter截圖）

Aoki遠赴史托港，亦獲當地酒廠所贈的琴酒。（Facebook截圖）

Aoki接受《BBC》訪問時，談及他如何與該支曼徹斯特球會結緣，「我在8至9年前，在足球遊戲《FIFA》中找到史托港，然後便愛上這支球隊，這是我首次到主場欣賞球賽，這是一個非常難忘的經驗。」

Aoki賽後會留在史托港附近繼續遊覽，並前赴市內不同酒吧，結識新朋友，當地酒廠亦送上一枝氈酒（Gin）給他留念。

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