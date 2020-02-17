【跑步】「父女檔」七日完成七大洲長跑　申請健力士榮光歸香港

七日，一趟跨越七大洲的旅程已夠累人，更何況是完成七大洲「World Marathon Challenge」馬拉松。 「父女檔」植永強與其13歲女兒，得到贊助商支持完成這項創舉，希望藉此打入健力士世界紀錄，為香港爭光。

極地長跑及投資達人植永強和13歲女兒植詩雅得到贊助商支持，七日內分別在七大洲完成七個馬拉松及10公里賽事，是全香港首對父女完成這個創舉，現正申請健力士世界紀錄希望得到認證。

由首站南非、次站南極、再到第七站終點的美國邁亞密，植永強對父女一起完成今次創舉感到莫名興奮：「很開心得到贊助商BenePanda的全力支持，讓我有機會再一次挑戰World Marathon Challenge，還可以帶同女兒一起跑。女兒在最後一站更突破自己參與半馬拉松組別，最終我們挑戰成功，希望藉此打入健力士世界紀錄。」

能與女兒一起參與七大洲馬拉松，相信是個畢生難忘的經歷。(由公關提供）

第二站在南極洲的Novo，面對冰天雪地的美景，阿植兩父女坦言跑得十分辛苦，但最終仍能成功完成，十分難忘。(由公關提供）

「阿植」一直樂於提攜後輩，同時積極把運動文化及樂趣帶入公司，讓同事們團結起來組隊參加毅行者，甚至遠征撒哈拉沙漠超級馬拉松。熱愛跑步的他表示，接下來的目標是繼續參與不同地區的超級馬拉松，透過每一個艱辛旅程挑戰自己，汲取不同的跑步經驗。