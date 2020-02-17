【跑步】烏干達新星突破13分鐘大關　3個月內兩破世界紀錄

每兩分半鐘跑完1K，這種速度你能跑幾多米？ 奧運尚有不足半年開幕，選手陸續上陣備戰。爭取連續3屆奧運雙金的英國跑手法拉，將會遇上重大挑戰。烏干達跑手查普達基在賽季首戰，打破5公里路跑世界紀錄，並突破13分鐘大關。

查普達基（Joshua Cheptegei）在去年世界賽奪得10000米冠軍，今季復出首戰，於昨日（16日）在摩納哥參加5公里跑賽事Monaco Run，穿起NIKE厚底「神鞋」Vaporfly系列跑鞋，開賽不久已獨自領放，更平穩地保持高速。首公里只需2分31秒，其後3公里的步速保持在2分35、36秒，最後一公里加速衝刺。他以12分51秒衝線，較去年11月才刷新的世界紀錄快27秒，並在最後1公里加速，至2分32秒完成。

查普達基在摩納哥「贏條街」，兼打破世界紀錄。（Twitter）

三個月內第2次破世界紀錄，查普達基準備衝擊奧運。（Twitter）

查普達基對破紀錄心中有數：「今天想着13分內完成，當跑起來感覺良好，就決定堅持衝擊一下。今個賽季對我很重要，首戰就快世界紀錄這麼多，太好了。」

年僅23歲的查普達基，去年成績大躍進，卡塔爾多哈世錦賽奪得10000米金牌後，去年12月於華倫西亞以26分38秒，創出10公里路跑世界紀錄，但已被肯尼亞跑手基普圖（Rhonex KIPRUTO）於上月打破。

查普達基在去年多哈世錦賽首次奪冠。（Getty Images）

至於英國跑手法拉（Mo Farah），已表明從路跑回歸田徑場，並會爭取出戰東京奧運10000米賽事，備戰程序出現挫折。他原定於下月1日出戰倫敦一項半馬拉松，早前宣布因腳跟跟腱有微傷而退出，「首要條件是為夏季保持良好狀態、健康及競爭力」。