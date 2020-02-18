【01球評】曼聯終不需連格彭利拿踢攻中　費南迪斯加盟的重要提升

有段時間，曼聯中前場人手不足，連格及安達斯彭利拿怎都要出一個，兩人還通常霸佔了進攻中場的位置，導致球隊攻力疲弱。 昨晚曼聯作客贏車路士2：0的英超比賽上，終於不見連格及彭利拿踢正選，由新加盟的波基斯費南迪斯踢攻中，感覺這個位置全面升級。這名葡萄牙國腳傳射俱佳，又有護球能力，懂得用腦踢波，最緊要他是一位曼聯久違的死球專家。

曼聯昨晚派出一套3-4-1-2陣式，在上月以5500萬歐元基礎轉會費加盟的波基斯費南迪斯出任攻中，向前支援安東尼馬迪爾及丹尼爾占士。今仗曼聯有尼曼查馬迪復出，加上費特洛迪古斯不停奔走，所以費南迪斯的防守工作比上場對狼隊少，可以專注進攻及分波。

費南迪斯踢攻中的表現，比連格及彭利拿都要好。（Getty Images）

攻中佔據進攻樞紐的位置，對傳球及射門的時機要有敏銳的觸覺，若見空位即要放直線予前鋒，或者施射攻門，若對方守得穩，則不要勉強，需要再分兩邊或回後，再待時機。連格踢攻中，勤力有餘，四處接應，但他的射門能力較弱，而彭利拿射術較好，但踢法不成熟，會「死扭」或強行射門。

盛名之下無虛士，費南迪斯以葡超最佳球員的身分來到英超，他掌控進攻的能力遠在連格及彭利拿之上，從今場對車路士便得知。雖然他會作出冒險性的傳球，但他今場傳球成功率有八成，3次為隊友製造埋門，為曼聯隊內最高，也是今場其中一位威脅傳球最多的球員。

費南迪斯今場送出3次威脅傳球，有一次變成助攻。（statszone）

費南迪斯今場展示他處理死球的能力，記得在西班牙集訓時，就有一條他射罰球的精彩片段流出，想不到來到正常比賽，他亦在今場64分鐘用右腳轟出一記漂亮的罰球，彎過人牆，只是中柱彈出。

費南迪斯罰球中柱片段：

費南迪斯練習罰球片段：

除了罰球，費南迪斯還處理曼聯的角球，其中在66分鐘他傳出一記急勁的角球，助攻哈利馬古尼頭槌建功。這是他加盟後首個助攻。

費南迪斯角球助攻片段：

Harry Maguire’s goal from the stands 🔥



That ball by Bruno Fernandes 🚀 pic.twitter.com/t7tQ1KcQeH — Man Utd Channel (@ManUtdChannel) February 17, 2020

曼聯的死球進攻問題存在已久。中堅哈利馬古尼在李斯特城及英格蘭代表隊不時接應角球及罰球頭槌入球，但加盟曼聯後，他彷彿失去了這件武器。現在看來，並不是馬古尼的問題，而是負責斬波的人出問題。費南迪斯如今來了開角球，馬古尼馬上聯賽開齋。

費南迪斯今場再被曼聯球迷選為表現最好的曼聯球員。（Getty Images）

說起曼聯的死球專家，上一位已經是桑馬達，但他年紀漸老，少有正選，後備落場機會亦不多。在馬達以外，還有保羅普巴，但這名法國中場去留未定，傷勢反覆，看來難以靠得住。因此，從費南迪斯今場展示出來的能力，相信他可以大大加強未來曼聯的死球進攻。

英國《泰晤士報》的首席足球作家Henry Winter表示，費南迪斯為曼聯帶來必要的創造力，他能夠傳出致命的傳球，而且可以透過走位造出威脅。英國《衛報》賽後亦撰文盛讚費南迪斯為掙扎多年的曼聯中場，提供了傳球視野及創造力。

費南迪斯防守迫搶都很落力。（路透社）

費南迪斯賽後再被球迷選了今場表現最好的曼聯球員，他說：「我很開心，我們贏波，確保我們能夠繼續前進。我覺得我們有球在腳時的表現可以更好，車路士在這方面做得很好。我現在為英格蘭最大的球會比賽，簡直是夢想成真。」