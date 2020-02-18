【英超】熱刺證實孫興慜手骨骨折　明戰RB萊比錫勢缺陣

英超球隊熱刺鬧前鋒荒，主力射手之一孫興慜右手骨折需要接受手術，歐聯對RB萊比錫一戰，要以盧卡斯莫拉打箭頭。

孫興慜於日前對阿士東維拉的英超比賽攻入兩球，助熱刺以3：2贏波全取3分。不過，熱刺香港時間周二（18日）發出聲明：「孫興慜因右手骨折，今周將要接受手術。」熱刺聲明中表示，這名韓國國腳對維拉一戰受傷，及後發現是骨折，需要手術治療。

孫興慜手骨骨折需要休息數周。（Getty Images）

孫興慜今季在各項比賽為熱刺攻入16球。（Getty Images）

熱刺在聲明中未有說出孫興慜的復出時間表，只表示「球會的醫護人員將會詳細商討孫興慜的物理治療選擇，預期這名前鋒將要休息數個星期。」27歲的孫興慜今季為熱刺於各項比賽射入16球，比神射手哈利卡尼（Harry Kane）少一球，卡尼受傷長期休息，「孫仔」更成為了球隊的主力射手。

孫興慜將會缺席熱刺周三歐聯16強對RB萊比錫的首回合比賽。在箭頭人選短缺之際，熱刺領隊摩連奴（Jose Mourinho）或要以莫拉、迪利阿里（Dele Alli）或新兵貝雲積（Steven Bergwijn）頂替其位置。