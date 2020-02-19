【本地足球】灣仔區議員動議代球會投票　足總引11年前案例反駁

灣仔區議會昨日（18日）進行文化及康體事務委員會會議，當中區議員李永財提出動議，要求區議會提出取代「灣仔體育總會」於香港足球會總內所行使的投票權。 足總主席貝鈞奇昨晚回應時澄清，投票權應屬於球會負責人，並指相關人士可參考一宗2009年的案例。

灣仔區區議員李永財昨日於文化及康體事務委員會會議中提出動議，要求區議會提出取代「灣仔體育總會」於足總內所行使的投票權，以監察足總提出的《香港足球發展五年策略計劃》及如何運動大量公帑。

李永財在社交網站上指，區議會每年撥款支持地區足球發展，惟目前香港足球發展嚴重落後，普遍民意要求足球運動盡快落實改革，因此應改由民選議員（區議會代表）出席足總會議及行使投票權。

灣仔區議會昨提出取代灣仔體育總會於香港足球總會的投票權。(資料圖片／呂凝敏攝)

足總澄清投票權由球會持有

灣仔足球隊現於乙組聯賽競逐，球隊會籍由灣仔體育總會持有；其網站顯示，足總會長霍震霆及立法會議員馬逢國為該會榮譽顧問，現任足總主席貝鈞奇則於2017年至2019年間擔任該會副會長。至於現任灣仔區區議員李碧儀及上屆區議員伍婉婷，也在該會第三屆執行委員會名單之上。

根據足總章則，列明所有地區隊必須獲得相關之區議會任命，貝鈞奇昨晚回應時稱，此並非代表區議會可行使投票權。他說：「體育應盡量避免政治，區議會有它的權力，但足總也有自己的憲章（章則）。投票權由球會負責人持有，而非由區議會主席或任何受委任者持有。」

足總主席貝鈞奇在2017年至2019年間擔任灣仔體育總會副會長。（灣仔體育總會網站截圖）

離島足球會曾現類似爭議

目前港超聯中共有3支地區球隊，分別是佳聯元朗、冠忠南區及和富大埔，當中元朗由上屆元朗區議會副主席王威信出任會長，大埔球會副主席則由去屆區議員譚榮勳擔任。貝鈞奇指2007年離島足球會（下稱球會）跟離島區議會（下稱區議會）亦曾發生類似爭議，認為案件可作參考。

翻查資料（案件編號：HCA1318/07），當年區議會主席林偉強去信足總，聲稱獲得區議會一致同意，將球會代表樊澤華及任煒雄「踢走」，並另派兩代表在足總周年大會上投票，最終林被告作出虛假陳述。雖然結果高院在2009年判林勝訴，惟法庭在判案書中明確指出，區議會並沒有在足總周年大會上投票的權力，且該權力應由其任命的球會持有。

足總主席貝鈞奇昨晚出席晚宴，他回應指投票權應由球會負責人持有。（袁志浩攝）

時任足總副主席的貝鈞奇當年亦有到庭旁聽，他昨晚重申「足總擁有球會主權」，「足總有權審議球隊的會籍，區議會則只能審議是否向區隊撥款，這點很清晰。」此意味即使灣仔區議會向足總正式發信，要求修訂灣仔區在足總的代表及郵寄地址，或許不會獲得任何正面回覆。