【Daytona 500】爭標車手遇嚴重意外無生命危險　冠軍為慶祝致歉

NASCAR著名比賽Daytona 500日前舉行，車手Ryan Newman於最後一圈有機會再嘗冠軍滋味，豈料被後面的車推了一下後失控，遇上了嚴重的意外，幸好所屬車隊Roush Fenway Racing周三（19日），指他已甦醒過來，可與家人對話。

Newman在周一舉行的Daytona 500最後一圈爬過Denny Hamlin殺上第一位，但另一車手Ryan Blaney亦從後趕上，Newman防守時被Blaney推到尾Bumper，車子失控打圈並撞牆，之後更被閃避不及的車炒到上天，車頂落地後拖行了一段時間才停下來。現場救護需要剪開車頂才可以救出Newman，即時送到醫院急救。

Ryan Newman已甦醒，未有生命危險。（Getty Images）

Newman車子失控打轉炒牆。（Getty Images）

NASCAR及Newman所屬的Roush Fenway Racing當日都未有透露太多詳情，只跟外界說Newman被送到醫院後，情況雖然嚴重，但無生命危險。車隊周三再次外出聲明，指Newman仍然留院，但已甦醒過來並可跟家人及醫護談話。

Newman賽車再被後面的車炒起。（Getty Images）

車頂落地再拖行一段時間。（Getty Images）

Newman又透過聲明，向每位送為他安危祈禱的NASCAR車迷致謝。42歲的Newman為美國老牌車手，2000年已開始參加NASCAR，2008年曾奪得Daytona 500冠軍，惜其後12年只奪得兩次分站冠軍，今戰為他最有機會再奪得Daytona 500的機會，暫時未知Newman何時可以出院，以及需要休養多久。

救護即時趕到，希望盡快救出Newman。（Getty Images）

冠軍車手慶祝被噓

Denny Hamlin多得意外，力壓Blaney衛冕Daytona 500。不過，Hamlin未知意外有多嚴重，賽後照樣慶祝，衝上賽車場中間草地玩「冬甩」，被現場迷車迷狂噓，頌獎時亦被噓。Hamlin及車隊Joe Gibbs Racing賽後道歉，指自己到了頒獎地點Victory Lane才知道Newman意外有多嚴重，又指自己當時未有接上車隊無線電，所以是無心之失。

不少車手都力撐Hamlin，指車手不會在其他車手遇上意外時，預期最差的情況出現，而且NASCAR本身的政策亦令到車手無可能即時得知意外嚴重程度。