【01球評】馬體會擊敗利物浦成教材　施蒙尼暴露紅軍四大缺點

歐聯16強首回合，利物浦作客0：1不敵馬德里體育會，吃下今季罕見的敗仗。不計由預備組球員上陣0：5不敵維拉的聯賽盃比賽，今次是繼去年9月歐聯分組賽作客被拿玻里擊敗，紅軍5個月來首次敗仗，也是今季第二次輸波。 利物浦為何會輸？其他球隊可以學習馬體會模式，嘗試擊敗利物浦嗎？

利物浦今仗被馬體會擊敗，絕非偶然，那是馬體會主帥施蒙尼和全隊球員努力成果。以下是今仗雙方分出高下的四大因素。

馬體會成為5個月來首支擊敗利物浦一隊的球隊，球員賽後非常風騷。（Getty Images）

文尼成馬體會球員重點「招呼」對象，迫使高普半場將他換走。（Getty Images）

1. 11個施蒙尼

馬體會主帥施蒙尼，球員年代是個全場「滿場飛」不惜氣力奔走的防守中場。他會不停用貼身緊纏防守，令對手透不過氣，踢不出自己應有水準；也會擅用南美球員專長的街頭智慧，挑撥和戲弄對手，1998世界盃英格蘭對阿根廷，他就是這樣令球證紅牌趕碧咸出場。

今晨一戰，場上馬體會球員可謂盡得施蒙尼真傳，落場11個球員除門將外，均對利物浦球員埋身防守，使紅軍踢得非常不舒服，而且小動作頻頻：他們的犯規動作很小也不顯眼，到利物浦球員防守或跟他們有任何身體接觸時，卻極其誇張地大叫、倒地，不少次成功騙過球證而得益。從慢鏡頭可見，利物浦球員因馬體會球員「演技」被吹罰，很多時只是雙方正常觸碰甚至是馬體會球員犯規在先的「賊喊捉賊」。

今場雙方犯規次數，馬體會11次，利物浦13次，黃牌馬體會1面，利物浦兩面。利物浦今季在歐洲公平競技獎遙遙領先，犯規次數較對手多的比賽幾乎絕無僅有，面對主守的馬體會犯規和黃牌次數竟均多過對手，可見馬體會球員「演技」如何精湛。他們尤其針對近期前線威力最強沙迪奧文尼，每次馬體會球員跟文尼有身體接觸便誇張倒地，上半場已吃下黃牌和多次被吹罰，高普看穿馬體會有意令文尼兩黃被逐，半場即忍痛收起這前線星將。

馬體會全場堅守紀律，成功主場擊敗利物浦。（Getty Images）

施蒙尼的個人表演（按圖進入）

2. 施蒙尼叫足90+分鐘

作客馬體會向來是件極為艱苦任務，萬達大都會球場球迷熱情而嘈吵，一向以嗓門大，無論如何惡劣環境、人數多寡也能為球隊高歌聲援的利物浦球迷，今場完全被比下去。全場比賽之中，幾乎只聽到馬體會球迷打氣，利物浦球迷的打氣聲大多被他們蓋過。

今季水準穩健的利物浦，上半場表現患得患失，更在開賽4分鐘已失球，或多或少也跟馬體會地獄主場氣氛有關。小將阿歷山大阿諾特似乎非常不習慣被瘋狂喝倒采，上半場初段兩次傳中球尺寸無準，連「超人」一樣的華基爾雲迪積克也變回凡人，犯下一次低級失誤，紅軍直到上半場中段站穩陣腳才漸入佳境。

在場邊的馬體會主帥施蒙尼，全場90分鐘連補時沒有一秒停過，不停手舞足蹈大呼大叫，他呼喝對象不是球員，而是主場球迷，要求他們落力打氣，這招果然奏效。

球證今場相當難做，多次被馬體會球員騙過。（Getty Images）

3. 戰術陣式見效

得中場者得天下，施蒙尼以442陣式應對利物浦的433，中場多出一人，讓馬體會上半場盡得中場主導權，左右中場林馬和高基利用速度前壓，減低紅軍兩閘羅拔臣和阿歷山大阿諾特後上助攻威脅。

高普半場時立即作出微調，將法賓奴的位置再移後一點，72分鐘換出沙拿索性轉陣踢4231，成功搶回主導權，只是馬體會全軍退守，找不到缺口撕破。曾經一度，馬體會看似快要失球，但他們通過博對手犯規、主場氣勢等回氣過後，重拾防守紀律。

馬體會4分鐘先開紀錄，雲迪積克尚未「回魂」。（Getty Images）

4. 利物浦狀態未回復

正如利物浦領隊高普所言，紅軍今季「絕非完美，甚至還差很遠」，一如之前數季，球隊在季中小休後，表現尚未回復十足水平。事實上，上場英超聯賽作客面對榜尾諾域治，已因對手充滿壓迫踢法陷入困境，最終只是幸運地因對手門前失機、門將艾利臣夠冷靜和神勇，以及後備上陣的文尼靈光一閃才能贏波。

今仗面對準備十足的馬體會，利物浦一開始已落入下風。法賓奴、韋拿杜姆、雲迪積克、阿歷山大阿諾特等均未在狀態。

唯一值得慶幸的是，如此劣勢下也只失一球，回到主場晏菲路，絕對有力反勝。

韋拿杜姆和雲迪積克一對荷蘭球員均在水準以下。（Getty Images）

其他球會可以學馬體會嗎？

其他球隊能否學習馬體會？事實上，英超次循環賽事不少球隊已用上利物浦的全場壓迫踢法對付他們，紅軍即使勝利，過程一點也不輕鬆。不過球隊要花足90分鐘力氣才有效果，否則便會像修咸頓那樣上半場頂住0：0，下半場連失4球崩盤。

英超聯賽利物浦已手執半隻盃耳，其他球隊會否浪費九牛二虎氣力對抗紅軍成疑，相反，在歐聯等盃賽或然率更高，放手一搏或會有更多不同的可能。

歐聯16強直播賽程（按圖進入）