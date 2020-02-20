【體壇熱話】侏儒症童受盡欺凌求解脫慘絕人寰　欖球明星窩心鼓勵

童言無忌，但破壞力可以很強大。澳洲一名患有侏儒症的小童，遭同學欺凌後非常傷心，向母親哭訴時表示想要輕生。 母親拍下愛兒訴苦的片段，上載互聯網希望引起社會關注。澳洲全國欖球聯賽（NRL）為支持這位小朋友，給他留下了一個重要位置。

比爾斯（Yarraka Bayles）的兒子基登（Quaden）今年9歲，患有其中一種最常見的侏儒症，名為軟骨發育不全症（achondroplasia）。這個天生病症令基登發育不全，外觀變得奇特。

比爾斯本周三（19日）接兒子放學，基登上車後顯得情緒低落，他的說話更令比爾斯震驚：

給我繩，我想自殺……我只想插向自己的心臟……找個人殺死我吧…… 基登

短片全長6分鐘，基登在車上哭着說要結束生命。（影片截圖）

比爾斯曾在過去的訪問透露，兒子在校內被同學「像對待狗一樣拍打頭部」，又談論他的身高，令他曾數度嘗試輕生。

今次拍攝兒子的慘况，希望家長、老師等注視校園欺凌問題。影片在社交媒體廣傳，獲得社會關注。

米曹曾與基登合照，基登的叔叔亦是職業欖球員，（Facebook）

比爾斯為基登而設的FACEBOOK專頁，有來自美國、蘇格蘭等地的支持留言，有人表示家中一對小孩希望與基登成為筆友，而NRL球星米曹（Latrell Mitchell）在本周五明星賽前，與一眾原住民明星隊隊友拍攝短片，為基登打氣：

祝你好運，我們知道你正現在很痛苦，但我們在這裏，在後方支持你。希望你一切安好……希望我們幾天後見吧！ 米曹（Latrell Mitchell）

「遲啲見」所言非虛。米曹邀請基登，在明星賽帶領原住民明星隊進場，對戰毛利（Maori）明星隊。基登的叔叔羅拔斯（James Roberts）亦是原住民明星隊成員。米曹希望此舉鼓勵基登積極面對困難。