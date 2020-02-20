【武漢肺炎】西維爾中堅轉投武漢卓爾　網民：炒經理人啦！

足球員一生中必做的N件事，會否包括踢中超？ 冬季轉會窗臨近關閉之際，多位在中國聯賽球會效力的外援紛紛重返歐洲球壇。西甲球會西維爾今天卻宣布，副隊長丹尼爾卡列高（DANIEL Filipe CARRICO）離隊轉戰中超球會武漢卓爾，立即引起網絡上球迷一片擔憂之聲。

現年31歲的卡列高在西維爾絕非「暖櫈」專員，這位葡萄牙中堅於2013年夏天從葡甲士砵亭加盟，每季都有一定上陣機會。他為球會奪得歐霸盃3連霸，本季西甲亦上陣11仗。

「因為有你，卓爾不凡」，卡列高成為武漢本季第一宗收購。（武漢卓爾微博）

西維爾對卡列高表示謝意，他協助球會三奪歐霸盃。（西維爾Twitter）

西班牙傳媒指，卡列高在西維爾的合約於今季完結，應有機會留隊，前往中超「搵食」料與豐厚薪酬有關。此外，武漢卓爾在本年初因主教練李鐵執教國足，改由西班牙教頭荷西干沙利斯接手，早有表示欣賞卡列高，終於促成這宗轉會。

卡列高（左）本季西甲仍有上陣，如聯賽作客巴塞隆拿時與美斯鬥法。（Getty Images）

武漢肺炎疫情未受控，疫情爆發的原點武漢仍在封城，亦令中超開季無期。武漢卓爾更「有家歸不得」，大軍現時在西班牙集訓，故中國媒體指卡列高轉會後不用「勇闖武漢」，而是在西班牙會合新東家。

不過，網民對卡列高的前景非常擔心。雖然有人提醒中超球季會在疫情完結才開始，但更多人問到何以此時此刻，選擇武漢：

同Corona（冠狀病毒）打招呼 網民

我初初以為係惡搞新聞…… 網民

我估佢唔睇新聞、唔睇電視、唔上網 網民

去武漢？佢衰邊瓣。 網民

錢會害死人 網民