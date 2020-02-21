【歐霸】國米作客兩球報捷　艾歷臣首度建功　盧卡古入替立竿見影

在歐聯「死亡之組」僅列第3名的國際米蘭，降格轉戰歐霸盃32強，首回合作客保加利亞的盧多格德斯，最終由艾歷臣及盧卡古各建一功，亦是該名新加盟丹麥中場在國米的首個入球，協助球隊兩球擊敗對手。

國際米蘭作客實力稍遜的盧多格德斯（Ludogorets Razgrad），主帥干地改以傷癒的山齊士取代其好友盧卡古擔任箭頭，與拿達路馬天尼斯合作攻堅。國米在今仗佔盡上風，全場錄得16次攻門，遠超僅得1次射門的主隊，但國米在上半場未能攻破對手大門。

干地戰至下半場中段換入盧卡古增強攻力，該名比利時中鋒入替後即有建樹，回傳予艾歷臣控定抽射入網，在71分鐘打破悶局，該名前熱刺球員更有機會梅開二度，可惜遠射中楣彈出。盧多格德斯球員在補時階段禁區內犯手球，12碼由盧卡古操刀，不負眾望為球隊奠定勝局，結果作客兩球淨勝對手。

艾歷臣在今仗取得加盟國米後的首個入球。（路透社）

後備入替的盧卡古一傳一射，協助球隊兩球報捷。（美聯社）

在冬季轉會窗由熱刺加盟國際米蘭的艾歷臣，在今仗取得加盟以來首個入球，他賽後亦在個人Instagram發文，為球隊今仗取得好成績感到高興，希望可以順利晉級，並感激一眾球迷的支持。

雖然艾歷臣在今仗建功，但干地認為他仍可有更佳發揮，只是需要時間適應，「我對艾歷臣在球隊取得首個入球感到高興，對他的信心有不少幫助，但他依然尋找球隊的節奏。他的體能並不在頂峰，仍有時間讓他重拾狀態。當艾歷臣等新兵完全融入球隊時，我相信球隊將有更好的發揮。」