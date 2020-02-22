【英冠】朗尼英格蘭聯賽500次登場建功　惜未能以勝仗賀里程碑

第一次少不免有點緊張，朗尼在生涯第500場英格蘭聯賽登場，竟然亦遇上「第一次」。該名打比郡隊長12碼建功，可惜及後被富咸追成1：1平手，未能以一場勝仗慶祝生涯的里程碑。

朗尼（Wayne Rooney）在今年初加盟打比郡後，以隊長的身份領軍出戰，戰績亦有所改善，在8場中錄得4勝2和2負，並由第17位升上13位。打比郡今仗在主場迎戰由史葛柏加（Scott Parker）率領的富咸，朗尼繼續正選披甲並踢足全場。

該名34歲的前英格蘭國家隊隊長，在下半場10分鐘主射12碼瀟灑「Chip射」入網，攻入加盟以來的第3個聯賽入球，可惜富咸前鋒米祖域（Aleksandar Mitrovic）在71分鐘射入追和一球，結果兩軍以1：1握手言和，打比郡暫時以45分列12位；富咸以57分暫列第3位。

朗尼第500次在英格蘭聯賽登場，可惜球隊未能全取3分而回。（Getty Images）

富咸由箭頭米洛域建功，為球隊取得寶貴的1分。（Getty Images）

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朗尼職業生涯至今在英超曾上陣491次，而今仗正好是他第9次為打比郡在英冠上陣，在英格蘭聯賽累積第500次上陣。朗尼在賽後訪問時表示，他以「第一次」紀念生涯里程碑，「我在主射12碼前有點緊張，因為我知道對方門將擅於撲救12碼，所以我決定改以這個方式主射，這是我在生涯首次『Chip射』處理12碼，幸好最終射入了。」

打比郡主帥高古（Philip Cocu）賽後亦大讚這名「同事」兼球員的表現，「朗尼在今仗繼續扮演重要的角色，他除了擁有純熟的技術外，在場上的視野一流，並十分具有觀賞性。」

朗尼賽後表示生涯首次以「Chip射」的方式操刀12碼。（Getty Images）

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