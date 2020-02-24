【法甲】PSG門將解圍「派膠」　卡雲尼獻第200球尼馬被逐

法甲班霸巴黎聖日耳門近期賽事相當精彩，剛戰法甲在主場與波爾多合演「入球騷」，結果險勝4：3，連續第3戰法甲射入4球。 除了卡雲尼為PSG射入第200球，尼馬完場前被逐，今仗精彩鏡頭還有後備門將沙治奧列高（Sergio Rico）一腳「小學級」解圍，完全忘記守門員一項基本教條。

PSG在上周中歐聯16強首回合作客1：2負多蒙特後，回到主場應付法甲賽事，先被波爾多的韓國前鋒黃義助頭槌破網而先落後，但33歲的卡雲尼於失球後7分鐘靠機靈走位，接應迪馬利亞傳送而頭槌扳平，為球會射入第200球，為球會史上首人創出這紀錄。球會賽後特意準備「Cavani 200」及獎盃，以作紀念。

卡雲尼在上半場以頭槌攻入追平一球，留意PSG今回胸口贊助位出現了「特別版」。（美聯社）

PSG於上半場完場前由馬昆奴斯哥利亞接應罰球建功而反超前，隨即又失球。波爾多開出罰球到禁區頂，馬高華拉堤回傳給今戰代替基羅拿華斯把關的沙治奧列高。本來無威脅的一球，因列高一時鬆懈而送大禮。他忘記「解圍向邊踢」的道理，更「掛住望波」，沒有看清周遭情况便一腳向前怒轟，沒察覺敵將柏保路卡斯度（PABLO Nascimento Castro）衝前，結果皮球省中卡斯度大腿，直飛遠柱入網。隊友一臉無奈，列高則一臉茫然，想搶走基羅拿華斯的正選，怕且又要等下次。

PSG隊友會問列高：「你做乜野？」（影片截圖）

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PSG特意為卡雲尼慶祝在球會的第200個入球。（美聯社）

列高慶幸自己沒有「累輸波」，馬昆奴斯及麥巴比於下半場中段連下兩城，奠定勝局。PSG在賽事末段雖有失球，仍以4：3險勝。不過，靈魂人物尼馬在完場前補時階段，先被波爾多的沙巴利（Youssouf Sabaly）強行推跌，但球證未有任何表示，尼馬及後隨即從後攔截對手，而球證立即吹罰並出示第二面黃牌，將該名巴西球星驅逐離場。

主帥杜慈賽後為愛將解釋，並指球證的執法尺度不一，「尼馬的犯規是不必要的，但他在早前被對手惡意侵犯但沒有表示，尼馬也是人類亦會感到憤怒，我不明白為何尼馬被推跌的時候，球證可以視若無睹。」

不過，尼馬今仗被逐或許「因禍得福」，因為他或可以趕回老家巴西，連續6年參加里約熱內盧一年一度的嘉年華。

尼馬在末段攔截對手，取得今仗第二面黃牌。（路透社）

尼馬被侵犯片段：

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歐聯16強直播賽程（按圖放大）