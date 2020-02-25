【武漢肺炎】富力「廣州四子」隔離後披甲　基奧雲尼轟足總玩針對

．武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情在香港、以至全球持續擴散，香港足球總會早前宣布，禁止從內地返港球員14日內進入將軍澳香港足球總會足球訓練中心。基地位於中國廣州的港超球會富力R&F因此備受影響，有「被隔離」球員認為足總此項措施沒有意義，暗指球隊受到針對。

足總早前因武漢肺炎疫情在港蔓延，規定任何人士若曾往返中國內地，返港後14天內不能進入位於將軍澳的香港足球總會足球訓練中心。富力多名主力早前留在廣州基地訓練，包括基奧雲尼、白鶴、利安高及周煜辰等，他們全數在2月6日抵港，至本月20日才完成「隔離」。

利安高（左）跟基奧雲尼、白鶴及周煜辰等今仗悉數正選上陣。（袁志浩攝）

基奧雲尼「復出」建功 批足總陷球隊於困境

富力主教練楊正光今日派出久疏戰陣的「廣州四子」鬥大埔，另一位「隔離」期滿的羅拔圖先列後備。當中射手基奧雲尼雖然一度門前頂入助球隊扳平，惟運氣似乎仍欠佳，兩度射中門框，最終球隊無緣出線。

這位入籍前鋒受訪時表示，對「回歸」球場感到十分高興，「經過14日『隔離期』，終可隨球隊操練4日，今日上陣亦很渴望入球及勝利。遺憾地，自己也有犯錯，否則應可取得多一個入球。」在「隔離令」下，富力無法提供球場予「廣州兵」訓練，基奧雲尼透露球員僅能在酒店內健身，「這絕非職業球員需要的訓練，但我們能做的也不多，只能盡可能維持狀態。」

基奧雲尼（左）在「隔離」期滿後上陣即有進帳，惟未能助球隊取勝。（袁志浩攝）

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球員未完全隔離 只禁進場又有何用？

香港政府於2月8日起，要求所有從內地入境香港的人士接受強制檢疫隔離14日，惟富力「廣州兵」於限制實施前兩日已抵港。基奧雲尼因此反對這項措施，批評足總將球隊逼入困境，「我看不見政府有任何法律限制我們，其他跟我們同日從內地抵港的人，他們可在香港四處遊走。為甚麼我們卻被禁止參加操練？我也會如常跟隊友一起食晚飯，所以究竟足總的禁令有甚麼意義？」

基奧雲尼批評足總的防疫措施，令球隊陷入困境。（袁志浩攝）

至於楊正光也認為，部份主力缺席操練難免影響球隊發揮；在球隊篤定出局後，他寄語年青球員要再努力改進，「他們有質素，卻因壓力而未能發揮。麥富城比上年進步，陳嘉宝表現亦持續提升，不過球會對兩人期望很大，希望他們繼續努力。」