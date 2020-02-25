【網球】美國15歲小將歌芙生涯突破　首度闖入世界前50名

年僅15歲的美國網球小將歌芙（Coco Gauff），在今年首度參戰澳網便過關斬將，殺入第4圈，同時大大改善她的世界排名，並首度躋身世界前50位。

在下月才年滿16歲的歌芙，在上年賽季多次刷新紀錄，她成為史上最年青出戰大滿貫的球手，並在溫網首圈淘汰「大威」維納絲威廉絲晉級，一戰成名。歌芙在奧地利林茲公開賽（Linz Open）贏得個人首項WTA錦標，成為史上最年輕的冠軍得主。

歌芙自去年溫網起，連續3次征戰大滿貫主賽圈，分別躋身第三或第四圈。她在今年澳網表現同樣突出，再度擊敗大威及大坂直美，殺入第四圈卻不敵最終冠軍的同鄉堅寧（Sofia Kenin）。

歌芙在今年澳網殺入第四圈，最終不敵同鄉堅寧。（資料圖片／Getty Images）

延伸閱讀：

歌芙再次首圈淘汰大威 星級觀眾見證費達拿輕鬆過關

小將歌芙再創歷史 成史上最年輕WTA錦標得主

歌芙在最新一期更新的世界排名中微升兩位，升上第49位，生涯首度闖入前50名，亦成為近15年來，首名年僅15歲的球員躋身世界前50位。現年30歲的保加利亞球手Sesil Karatantcheva，在2005年亦曾以15歲之齡躋身前50，而她世界排名最高曾登上37位。