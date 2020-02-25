【風帆．世錦賽】港隊內部東奧遴選　鄭俊樑陳晞文暫列首名　

「RS:X滑浪風帆世界錦標賽2020」於今日在澳洲南部城鎮索倫托正式展開，已奪得一男一女東京奧運資格的港隊派出3男2女，包括鄭俊樑、鄭清然、何允輝、陳晞文及魏瑋恩出賽，並會以今屆成績作出戰東奧最後遴選。

一連兩日競逐的世錦賽在澳洲南部城鎮索倫托舉行。（官方提供）

里奧代表鄭俊樑首日暫列第48位

是次賽事吸引了70男、46女的世界級選手參加，香港風帆隊5名選手在今日首日比賽登場。3名男將鄭俊樑、鄭清然以及何允輝在索倫托不算順利，里奧代表鄭俊樑在首場賽事落後至28位，其後兩場取得第13及第26名，首日總成績暫列第48位。而兩年前才參加成人賽的20歲小將鄭清然，則分別以第27、第22及第25名完成，總成績排第53位。亞運代表何允輝在頭兩場以第26名完成，第3場取得第27，暫列第56位。里約奧運銅牌的法國選手Pierre le Coq則名列第一。

排第48的鄭俊樑在首日未能取得較前名次，比隊友鄭清然暫時領先5位。（資料圖片/鄭子峰攝）

亞運銀牌陳晞文在首日賽事後取得總排名第6。（資料圖片/鄭子峰攝）

陳晞文形勢大好 暫列總排名第6位

女子組方面，香港「一姐」陳晞文則表現可人，3場分別取得第3、第19和第6名，取得28分暫列總成績第6位。而另一女將魏瑋恩以第30、第28及41名完成，首日賽事後暫排第34位。