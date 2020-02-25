【菁英盃】流浪兩外援戴帽6：3大勝理文　梁嘉恆受傷10個月後復出

菁英盃早前已落實由傑志及冠忠南區打入決賽，餘下分組賽成為「例行公事」。 今日（25日）A組標準流浪對理文，流浪在史提芬及巴辛各自「戴帽」下，以6：3擊敗理文。理文受傷近10個月的澳門前鋒梁嘉恆此役復出，尾段更差點取得重返賽場後的首個入球。

流浪前鋒史提芬今場倒戈，上半場此子狀態甚勇，於23分鐘內個人連中三元。雖然理文憑亞哥斯達、鄭兆均及佐迪先後取得入球追近，但在正選守門員袁皓俊受傷下，流浪另一位射手巴辛換邊後同樣上演帽子戲法。最終流浪以6：3大破理文，兩軍踢畢這場例行公事後，完成今屆所有菁英盃賽事。

鄭兆均（右）一度助理文追近。（袁志浩攝）

梁嘉恆事隔10個月復出

雖然理文早已出局，但此役對「黃黑軍團」澳門前鋒梁嘉恆卻意義重大，這位華人射手早前因十字韌帶撕裂而「長抖」，至今場終再度重返綠茵場。

「應該是去年4月5日對東方（龍獅）......」對上一場在場上馳騁的日子，梁嘉恆仍記得一清二楚。今場他後備上陣約15分鐘，差點就把握門前機會快腳射入，「始終有點不習慣，我不擔心體能方面，但仍要時間重拾比賽感覺。」

這10個月期間梁嘉恆經歷各種高低起伏，他坦言要感謝家人支持，以及球會物理治療師的悉心照顧，「之前的傷患處理得不理想，現在完全康復，面對球隊在前線的競爭，我會準備好身體，把握機會再踢起狀態。」

梁嘉恆（黃衫）快杜馬思一步搶點起腳，可惜未能取得進帳。（袁志浩攝）

「短期內堅持不為澳門披甲」

去年澳門足總基於安全理由，拒絕代表隊於世界盃亞洲區外圍賽首圈作客斯里蘭卡，白白放棄晉級機會。事件令包括梁嘉恆在內的48名澳門足球員聯署，拒絕再為澳門隊出戰。

梁嘉恆指短期內不會改變決定：「我不能代隊友表態，但自己會強硬一點。」他補充稱澳門足總事後並沒再與球員作任何溝通，並透露澳門隊接下來或會由葡萄牙籍教練執教。