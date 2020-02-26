【歐聯】梅頓斯靚波令達史特根無從撲救　追平咸錫列拿玻里射手王

拿玻里的梅頓斯在歐聯16強首回合對巴塞隆拿射一記精彩的熨射，攻入他為拿玻里的第121個入球，追平咸錫，並列球會史上入球最多的球員。

當地時間昨晚（2月25日）的歐聯16強首回合，拿玻里主場對巴塞隆拿，主隊在30分鐘開紀錄，比利時前鋒梅頓斯這一球入得相當精彩。

面對梅頓斯的射門，達史特根來不及反應。（路透社）

拿玻里的施連斯基前場迫搶成功，搶到波後長驅直進，至禁區邊橫傳，傳予無人看管的梅頓斯。32歲的梅頓斯控到定，方圓四周都沒有巴塞球員，冷靜地起左腳熨射，皮球直飛進窩網，巴塞門將達史特根沒有反應，連飛撲也沒有。

梅頓斯入球片段：

梅頓斯的入球為拿玻里領先，這個也是他為拿玻里射入的第121個入球，追平咸錫，並列球會史上入球王。排在兩人之後的是115球的阿根廷球王馬勒當拿。梅頓斯為拿玻里披甲310場就造到這項成就，相反咸錫花了超過500場才入到這個數目。

不過，梅頓斯這個入球未能為球隊帶來勝利，巴塞在57分鐘靠基沙文追平1：1完場。

梅頓斯與隊友慶祝入球。（路透社）