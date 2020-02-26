【武漢肺炎】里昂兩市長要求禁祖雲達斯球迷入境　沙利：不能獨善

武漢肺炎（又稱新型冠狀病毒）繼續肆虐，更於全球多個國家爆發。意大利早前突然爆發疫情，官方宣布已逾300宗確診，並已有11人死亡。 祖雲達斯周三歐聯16強首回合作客里昂，法國當局決定准許比賽以原定規模舉行，意味將有3000名「老婦人」球迷可入場。 里昂大都會兩名市長發出聯名信，要求禁止意大利球迷入境，但祖雲達斯主帥沙利反駁，「疫情是全歐洲的問題」，應讓球迷入場。

武漢肺炎於意大利肆虐，11人死亡數字為全歐洲最高，疫情嚴重的北部更有10多個市鎮需要「封城」，以阻止這個首見於中國武漢的病毒進一步蔓延。

由於疫情問題，意甲今輪將有多場賽事要閉門作賽。雖然意大利當局嚴陣以待，但歐洲各國似乎仍未意識到疫症的傳染性有多可怕。

3000名祖雲達斯球迷將入場觀賞對里昂的歐聯大戰。（Getty Images）

沙利認為里昂兩名市長的聯合聲明孤立意大利。（Getty Images）

祖雲達斯駐紮的都靈市亦有確診個案，不過里昂早前表明，與法國當局開會過後，「決定以原本規格」舉行賽事。因為這個決定，這場里昂對祖雲達斯的歐聯16強首回合賽事，將會有3000名「老婦人」球迷入場觀戰。

德希內斯（Decines）市長及梅濟約（Meyzieu）市長聯署，質疑當局安排，並要求禁止意大利球迷入境。德希內斯為里昂主場所在地，梅濟約與德希內斯毗連。

意甲今輪有多場比賽閉門作賽，當中包括祖雲達斯對國際米蘭的榜首大戰。（Getty Images）

沙利斥不應孤立意大利

祖雲達斯主帥沙利回應里昂兩名市長要求時表示：「疫症蔓延是全歐洲的問題，所以我認為我們的支持者有權到里昂觀戰。當然所有人都要面對這問題，由個人到政府，首先要做的就是嘗試控制疫情，然後找解決方法。」

沙利又譏諷法國當局檢疫能力不足：「在意大利，我們做了3500個檢疫測試，才得出這個確診數字。法國當局大概做了300個測試，如果他們的檢疫數量與意大利一樣的話，確診數字應該差不多吧。」