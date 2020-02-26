【曼城禁賽歐聯】體育仲裁法庭接上訴申請　大幅減刑「有前科」

曼城因為誇大贊助合約金額，被歐洲足協（UEFA）以違反財政公平條例（Financial Fair Play Regulations，簡稱FFP），罰禁止參加歐聯或歐霸兩季，並罰款3000萬歐元。 「藍月亮」表明曾上訴到底，體育仲裁法庭周三（26日）證實，已收到曼城上訴申請，將會成立專案小組審議。

德國《明鏡》周刊2018年11月的報道披露曼城高層之間的電郵通訊，顯示曼城為求達到歐洲足協的財政公平原則，誇大航空公司阿提哈德（Etihad）對球衣、球場及足球學校的贊助額，資金來源實為班主家族「科水」。

UEFA之後展開調查，終於今年2月14日宣布，曼城違反財政公平條例罪成，並指這間英超球會不合作調查，故禁止曼城參與未來兩季的歐洲賽，罰款3000萬歐元。

曼城被罰禁止參加未來兩季歐洲賽。（Getty Images）

雖然遭到重罰，但曼城眾將近日備戰歐聯神情輕鬆。（Getty Images）

曼城得知處分後，表示「失望但不意外，」又指UEFA整個調查過程都存有不少「偏見」，表明會上訴。體育仲裁法庭（CAS）周三發表聲明，指已經收到曼城就UEFA處分的上訴申請，並公開正常的處理程序。「一般而言，CAS上訴庭會接收雙方的書面陳詞，並召開由CAS仲裁官組成的專案小組去審議案件。」CAS聲明中寫道。

專案小組其後會定下調查方向，並召開聆訊會，聆訊過後就會作出判決。不過，CAS表明：「以現階段而言，要定下判決的日期根本是不可能。」有外國傳媒認為，今次上訴將需時數個月。

體育仲裁法庭表示未知何時才能下判決。（Getty Images）

CAS減刑「有前科」

雖然現時報道出現的證據都對曼城極之不利，但體育仲裁法庭之前曾出現過相似上訴案例，而且最後更是大幅減刑作結。意甲球隊AC米蘭2017年由中國商人李勇鴻入主，該年夏天大灑2億鎊買人，被歐洲足協於2018年6月裁定在2015至2018年的3個球季，累積虧蝕超出限制，違反財政公平原則而禁止參加歐洲賽兩年。

AC米蘭其後入紙CAS申請上訴，在7月就獲得撤銷禁賽令。判辭指UEFA仲裁小組裁定AC米蘭未能達到收支平衡原則判決正確，但未有或不能夠慎重考慮一些重要元素。判決出爐後AC米蘭易主，財政狀況已見改善，2年禁賽令過重，下令撤銷並發還仲裁小組另訂罰則。AC米蘭雖參加2018-19年球季的歐霸盃，但收支狀况仍未達標，最終與歐洲足協達成協議，自願棄戰本季歐霸盃。

英超第28輪賽程（按圖放大)