【新冠肺炎】大專盃賽事今季全部取消　成準畢業生的一世遺憾

今個賽季一波三折，由社會運動到新型肺炎（俗稱武漢肺炎），各項賽事皆宣佈延期。 惟大專體育聯會今日公布，受疫情影響2019/20年度的大專盃賽事全部取消。

如今疫情依然未受控制，在這不樂觀的情況下，大專體育聯會已向各校隊發出通知取消賽事，並對這種方式的完結向準畢業生們表示抱歉並感謝運動員今年的努力。大專體育聯會提到在密切監察及評估下，認為現時情況不適合作賽，為保障所有參與者的健康，今季賽事全部取消。

大專籃球曾以閉門形式作賽，但還是敵不過武漢肺炎的肆虐。（資料圖片/張倩儀攝）

事實今季賽事一波三折，大專體育協會曾在11月21日於網上貼出告示，表示「協會因應交通及其他情況，本年度上學期的所有大專比賽活動將會全部延遲至另行通知。」由於當時連日示威場地轉移到各大大專院校，大部分院校亦將提早結束上學期，或以「網上模式」完成課堂。

所有大專盃賽事都將會被取消。（資料圖片/葉詩敏攝）

縱使大專盃曾以「閉門」形式繼續賽事，但在武漢肺炎的情況愈趨嚴峻後，全部院校均改用「網上模式」上課，以避免人群眾集。大專體育協會曾再於網上公佈，「為保障所有參與人士的健康，盡量減低疫情在社 區擴散的風險，暫將賽期押後至3月15日。」可惜始終不敵疫情，一眾準畢業生們的大專生涯裏將留下一世遺憾。

今季的大專盃可是一波三折。（資料圖片/高詩琦攝）

為避人與人的接觸，大專的課堂改為網上學習，就運賽事也需要緩一緩。（資料圖片/張倩儀攝）