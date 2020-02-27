【英超】迪利阿里「武漢肺炎」短片涉歧視　英足總控告面臨停賽

熱刺的英格蘭國腳迪利阿里的「武漢肺炎」短片事件玩出火，英格蘭足總今（27日）決定指控他的行為不當。 阿里早前在社交媒體發放短片，拍攝一名亞裔男子並提及武漢肺炎，被指涉及種族歧視。

英格蘭足總指阿里的行為有可能嚴重違反足總的規例，內容指他的社交媒體貼文「帶有侮辱、不當或令賽事聲譽受損」，並且帶有關於種族、膚色等意思。阿里須在下周四（3月5日）前回應指控。

迪利阿里事後急急刪片，但錯誤已成。（Getty Images）

阿里本月初在Snapchat 上載一條短片，顯示他在機場遠距離拍攝一名亞裔男子，繼而拍攝一支酒精搓手液，並提及新型冠狀病毒（Coronavirus），「冠狀什麼，請放大聲量聽聽（Corona whattttt, please listen with volume）」，又附上字幕指病毒逼近。他自知「玩大咗」，事後刪除短片並公開道歉，自知為球會帶來麻煩，亦明白疫情之事不應拿來開玩笑。

英足總並非首次以同一規例指控球員，曼城中場貝拿度施華去年9月在Twitter 「出po」，把隊友班捷文文迪的兒時照片與一個西班牙零食商的卡通人物放在一起。雖然文迪已表示施華純為開玩笑，不感受辱，但英足總判罰停賽貝拿度施華停一場及罰款5萬鎊，並稱已考慮他並無帶種族主義或傷害意圖。

貝拿度施華（右）跟班捷文文迪開玩笑，對方強調「無事」，仍被足總處罰。（Getty Images）

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