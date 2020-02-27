【歐聯】哥迪奧拿變陣奏效挫皇馬　超越費格遜摩連奴創一項紀錄

曼城被歐洲足協重罰，未來兩季禁止出戰歐洲賽，而「藍月亮」正式向體育仲裁法庭提上訴。 另外，曼城在歐聯16強首回合作客皇家馬德里，哥迪奧拿變陣出擊，在比賽末段5分鐘連轟兩球下，以2：1反勝皇馬，大大增加其晉級的機會。

曼城在2011/12球季重返歐聯賽場，一直以稱霸歐聯為目標，而「藍月亮」曾3次於淘汰賽與巴塞或皇馬交手，不論主場及作客亦未嘗取勝。曼城在今季歐聯16強再度與皇馬碰頭，在首回合先造訪班拿貝，主帥哥迪奧拿大膽變陣，改以加比爾捷西斯代替阿古路掛帥，並出任左翼，而史達寧亦先列後備。

阿古路今仗被列後備並未上陣。（路透社）

武漢肺炎在歐洲繼續擴散，亦有不少球迷戴口罩欣賞賽事。（路透社）

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曼城復出不久的中堅拿樸迪，在上半場中段再度傷出，並由費蘭甸奴入替。皇馬在下半場15分鐘打開缺口，雲尼斯奧斯橫傳造就伊斯高射成1：0。今仗擔正的加比爾捷西斯在78分鐘接應迪布尼的傳中，力壓沙治奧拉莫斯近門頭槌建功。後備入替的史達寧一次突破，被卡華積在禁區內踢跌博得12碼，由今仗戴起隊長臂章的迪布尼操刀中鵠，5分鐘內反先2：1。

皇馬隊長拉莫斯在賽事末段侵犯捷西斯，球證出示紅牌將他驅逐離場，篤定無緣次回合賽事，結果曼城在班拿貝一吐烏氣，以2：1反勝皇馬，亦是哥迪奧拿執教生涯第28場歐聯淘汰賽取勝，並超越安察洛堤﹑費格遜及摩連奴，成為史上最多淘汰賽勝仗的主帥。

今仗戴起隊長臂章的迪布尼以一傳一射領軍報捷。（路透社）

加比爾捷西斯表現活躍，並攻入追平一球。（路透社）

對於哥帥的變動，今仗貢獻一傳一射的迪布尼同樣表示驚訝，但「不要問，只要信」：「在哥迪奧拿麾下4年，他經常給予我們驚喜，事實上不少球員在賽前並不知道該做什麼，但我們努力跟隨他的指令。」

雖然以加比爾捷西斯在今仗出任翼鋒，但他表現相當活躍，全場共錄得4次攻門。除了入球報答哥帥的信任，更令拉莫斯被逐，次回合主場迎戰更添優勢。他賽後表示只要球隊取勝，並不介意出任如何位置，「我在出道初期出任翼鋒，往後才改任前鋒。我在場上最重要的任務是協助隊友，我不介意前後奔走，有時亦需要改踢不同位置，這是一個學習機會。」

曼城作客反勝皇馬，主帥哥迪奧拿大膽變陣居功至偉。（路透社）

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