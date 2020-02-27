【歐霸盃】格拉斯哥流浪晉級16強　外圍賽首圈起步創歷史

歐聯16強如火如荼，另邊廂歐霸盃已決出淘汰賽首支晉級隊伍。 利物浦名宿謝拉特帶領的格拉斯哥流浪，在歐霸盃32強次回合作客1:0擊敗葡超布拉加，總比數以4:2晉級16強。「神奇隊長」帶領的蘇格蘭老牌球會9年來首次躋身歐洲賽事16強，更對未來領軍征戰歐聯大有幫助。

流浪在首回合3:2險勝布拉加，次回合作客先求穩守，上半場完場前藉對方犯手球而獲12碼，但伊亞尼斯赫傑（Ianis HAGI）宴客。不過，流浪今仗打出高效的穩守突擊，全場9射5中，更於61分鐘由賴恩堅特（Ryan KENT）接應長傳而一箭定江山。

格拉斯哥流浪在2011年歐霸16強出局，相隔9年再度晉級。（Getty Images）

領隊謝拉特賽後大讚麾下表現完美無瑕，按着計劃專心防守，「由得對手五個後衛控球，因為他們威脅最低。讓出控球權，一有機會就向前」，更形容球隊晉級絕非「符碌」。

人大了便成熟了，謝拉特穿起西裝，慶祝時保持冷靜。（路透社）

「神奇隊長牙擦擦」絕非無因，他去季領軍在歐霸未能晉級淘汰賽，今季捲土重來，從外圍賽首圈開始上路，其時為去年7月中。流浪如今成為歐霸盃史上第一支從外圍賽首圈戰至16強的球隊，更有助蘇格蘭在歐洲足協排名上爭取更多分數。若然今夜另一蘇超球隊些路迪淘汰丹麥球隊哥本哈根，晉級歐霸盃16強，便幾可肯定在歐洲足協排名保持在13位，2021至22年球季蘇超至少取得2個外圍賽資格。而謝拉特早前已跟流浪續約至2024年，自然有機會在任期內領軍出戰歐聯賽事。

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