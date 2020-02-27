【歐聯16強】沙治奧拉莫斯領紅無緣次回合　每逢大戰格外「好火」

皇家馬德里在歐聯16強首回合，除了在主場被曼城反勝，隊長沙治奧拉莫斯在比賽末段侵犯加比爾捷西斯領紅被逐，篤定無緣次回合賽事。拉莫斯再次領紅被逐，使他「追平」伊巴謙莫域的一項紀錄。

皇馬在班拿貝球場硬撼曼城，雖然由伊斯高先開紀錄，可惜及後被加比爾捷西斯及迪布尼各建一功，5分鐘由勝轉敗。

皇馬失兩個作客入球，晉級形勢更為嚴峻的是隊長沙治奧拉莫斯下場停賽。他在上半場末段希望解圍時，不慎「撻Q」差點「擺烏龍」，幸好卡斯米路在白界線前大腳解圍。他於下半場背靠加比爾捷西斯疑遭「出術」，捷西斯頂入追平一球前，曾出手輕力推開拉莫斯。在比賽末段，捷西斯單刀面對門將，拉莫斯回防情急下將他踢跌，球證隨即向拉莫斯出示紅牌，直接驅逐，肯定無緣次回合賽事。

加比爾捷西斯疑有犯規在先，推開拉莫斯後頭槌建功。（路透社）

拉莫斯再度領紅被逐，亦是他歐聯第4次被趕離場。（路透社）

延伸閱讀：

哥迪奧拿變陣奏效挫皇馬 超越費格遜摩連奴創一項紀錄

曼城作客轟入2球反勝皇馬 里昂擊退祖雲達斯

這面紅牌已經是沙治奧拉莫斯生涯中，第4次在歐聯賽事被趕出場，他亦追平伊巴謙莫域及荷蘭前國腳戴維斯（Edgar Davids）的紀錄，並列歐聯史上最多領紅被逐的球員。

沙治奧拉莫斯自2005年效力皇馬至今，合共26次成為「紅牌阿姑」，其中20次在西甲，上一次是去年2月17日西甲負基羅納的賽事。拉莫斯在大戰中特別「好火」，先後7次在馬德里打吡及國家打吡中被逐，其中對巴塞佔5次。

沙洛奧拉莫斯效力皇馬曾26次被逐，而其中5次在國家打吡領紅。（資料圖片／Getty Images）

拉莫斯在跳頂解圍前，疑被加比爾捷西斯出手一推，皇馬主帥施丹在賽後亦不願多談，畢竟球證已作出決定。施丹表示需要接受拉莫斯的停賽的事實，並專注在次回合平反敗局。