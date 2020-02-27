【新冠肺炎】熱刺准孫興慜返韓療傷　英媒：返英有病徵須居家隔離

效力熱刺的韓國球星孫興慜，在早前對阿士東維拉的聯賽中觸傷右手，及後更確認他右手骨裂，大有機會提早收咧。 孫興慜亦返回老家接受手術，並即將返回倫敦。碰巧武漢肺炎（新型冠狀病毒）近日在韓國極速擴散，英國傳媒指若果該名韓國翼鋒出現任何病徵，便立即需要隔離。

孫興慜雖然在作客阿士東維拉的賽事中，梅開二度並射入絕殺一球，但原來他在開賽僅31秒，便與維拉的安斯干沙發生碰撞，在倒地後一直按住右臂，但他及後仍然支持下去，戰畢全場。熱刺官方在賽後一日發聲明，表示孫興慜的右手骨折，需要接受手術治理，而主帥摩連奴亦指愛將大有機會缺陣今季餘下賽事。

當刻孫興慜曾倒地良久。（路透社）

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韓國的武漢肺炎疫情在上周突然極速惡化，近日每天確診過百宗，首爾亦無倖免出現確診個案，現時已累積近1600宗確診個案。根據英國《每日郵報》的消息指，儘管韓國的疫情持續變差，但熱刺相信孫興慜不會受影響，讓他在上周返回首爾接受手術，計劃在下周返回英國。

英國暫未有任何「封關」決定，但表明若果任何人士從亞洲地區返回英國時，出現任何病徵，便立即需要接受隔離治理，而孫興慜當然需要跟隨當局的指引。小心照顧手部傷勢，熱刺球迷寄望「老孫」多添衣服，否則過關時「打個乞嚏咳兩聲」，便要接受特別處理。

英媒指孫興慜返回韓國完成手術後，將於下周返回倫敦。（資料圖片／路透社）

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