【東京奧運】奧委會未籌措應變計劃　委員：全球大流行方會取消　

日本受新型肺炎（俗稱新冠肺炎）疫情影響，東京奧運能否如期在7月下旬舉行，近日廣受討論。 國際奧委會成員龐德（Dick Pound）日前指決定改期與否將於5月底有定案，他昨日再受訪時稱，除非新型冠狀病毒發展至「全球大流行」階段，否則奧運會如期舉行。

日本首相安倍晉三稱，未來兩周是日本控制國內疫情的關鍵時刻，大部分體育活動暫停，令人擔心奧運會否受影響。國際奧委會前副主席龐德接受《路透社》訪問指，現時新型冠狀病毒的情况，確實較2016年里約奧運時寨卡病毒引起的問題嚴重，但未有需要開始籌備應變計劃。「只有病毒發展至最壞情况，變成全球大流行，或全世界的健康情况到達危急關頭，我們才會坦承有些事比奧運更重要」，龐德說強調國際奧委會、東奧組委等正盡力確保奧運會如期舉行。

龐德認為現階段未有需要考慮取消或延期。（路透社）

龐德續指，東京奧運如要改期，理論上會押後至2021年同一段時間，而非本年冬季，原因關乎各地體育賽事的賽期和轉播。「北美與歐洲各地的足球、棒球，以至大學聯賽均在賽季之中，大都有電視轉播。此時加入奧運密集的轉播時間表，將會非常困難。」

日本政府指全國踏入抗疫關鍵時刻，聚集人群的活動多已取消。（Getty Images）

世界衛生組織上回宣布全球大流行，為2009至2010年豬流感。龐德希望今次疫情發展跟過往的流感疫情相同，隨着回暖而減輕，「到了4、5、6月，可能疫情已成過去」。

香港隊現時東京奧運資格（按圖放大）